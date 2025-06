Γερμανικά «σενάρια» για Ντόρσεϊ και Παρτίζαν

«Τρελό» δημοσίευμα από τη Σερβία, εμπλέκει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με την Παρτιζάν. Μάλιστα σύμφωνα με το «Buzz Sport», ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αναμένεται να αφήσει τον Ολυμπιακό για να ενταχθεί στην Παρτίζαν, καθώς οι διαπραγματεύσεις παρουσιάζονται να είναι προχωρημένες.

Το εν λόγω ρεπορτάζ μεταφέρει πως ο Ντόρσεϊ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο του Βελιγραδίου που χρειάζεται να κάνει rebuild τόσο στην περιφέρειά της, όσο και σε ολόκληρο το ρόστερ της.

Ωστόσο ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2026 και για να φύγει από την ομάδα θα πρέπει να ικανοποιηθούν οικονομικά οι Πειραιώτες. Οι Γερμανοί υποστηρίζουν πως η Παρτιζάν είναι αποφασισμένη να πληρώσει ένα buy-out και να τον κάνει δικό της.

Σε 20 εμφανίσεις στη Euroleague είχε κατά μέσο όρο 10,1 λεπτά συμμετοχής, μετρώντας 3,3 πόντους, 1,0 ασίστ και 1,0 ριμπάουντ ανά αγώνα. Γενικότερα, στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν δεν είχε ιδιαίτερο ρόλο στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως ήταν εντυπωσιακός στους τελικούς της Stoiximan GBL με 15,3 πόντους ανά αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Tyler Dorsey is in advanced talks with Partizan, we can confirm what was firstly reported by @FlouterNET ✍

He is expected to leave Olympiacos BC despite having contract until 2026. #olympiacosbc #olybc #paobc #paobcaktor #kkpartizan #kkcz #Fenerbahçe #fenerbahçebeko pic.twitter.com/nR6Vi1ODQB

— Buzz Sport (@BuzzSport_de) June 29, 2025