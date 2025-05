Δύο συνεργάτες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού σκοτώθηκαν το Σάββατο από πλήγμα στο σπίτι τους στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η ΔΕΕΣ με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (φωτογραφία του Reuters/Hussam Al-Masri, επάνω, από την κηδεία των δυο συνεργατών της ΔΕΕΣ) .

«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο των δύο αγαπητών συναδέλφων μας, του Ιμπραχίμ Εΐντ και του Αχμαντ Αμπου Χιλάλ. Σήμερα, για άλλη μια φορά, επαναλαμβάνουμε την επείγουσα έκκλησή μας για σεβασμό και προστασία των αμάχων της Γάζας» ανέφερε ο οργανισμός.

Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν από πλήγμα στο σπίτι τους. «Ο θάνατός τους υπογραμμίζει τον αβάσταχτο αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν στη Γάζα», πρόσθεσε η ΔΕΕΣ.

We are heartbroken by the death of two of our dear colleagues, Ibrahim Eid and Ahmad Abu Hilal.

