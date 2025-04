Κλείνει η μεγάλη μεταγραφή: Ο Βιρτς συμφώνησε με την Μπάγερν Μονάχου (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να κλείσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, έχοντας συμφωνήσει προφορικά με τον Φλόριαν Βιρτς!

Η Λεβερκούζεν ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι τη συνεργασία της με το νέο μεγάλο αστέρι της, αλλά ήξερε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον κρατήσει και τα επόμενα χρόνια στο δυναμικό της, καθώς και ο ίδιος θέλει να κάνει το «άλμα» στην καριέρα του, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Bild».

Ο 21χρονος Γερμανός διεθνής επιθετικός, ο οποίος είναι στο «στόχαστρο» των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων, υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με την Μπάγερ έως το καλοκαίρι του 2027, με τη διοίκηση να του προσφέρει νέο διετές συμβόλαιο, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να τον κρατήσει στην Λεβερκούζεν, τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2026, και τότε να συζητήσει την παραχώρηση του.

🚨EXCL: ⚫️🔴🇩🇪 #Bundesliga |

✍️ Verbal agreement almost reached between Bayern Munich and Florian Wirtz camp.

❗️No agreement found yet between Bayer Leverkusen and Bayern Munich

➡️ Manchester City still want the playerhttps://t.co/Jpmj1mnKwI pic.twitter.com/DZM3mxiSkZ

