Αεροπορικός βομβαρδισμός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έπληξε χθες Κυριακή το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους, κατά παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, σύμφωνα τόσο με τον ισραηλινό στρατό όσο και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, το ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο).

Το νέο ισραηλινό πλήγμα εξαπολύθηκε πέντε ημέρες αφού η κατάπαυση του πυρός στον θύλακο τερματίστηκε και ξανάρχισαν μαζικοί βομβαρδισμοί, την περασμένη Τρίτη.

Images from the Israeli attack on Nasser Hospital in Khan Younis tonight. pic.twitter.com/Ij2eXF7irW

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) March 23, 2025