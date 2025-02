Θερμή υποδοχή οπαδών του Ολυμπιακού σε Μπαρτζώκα και παίκτες μετά τον τελικό Κυπέλλου (vid)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, χάνοντας την ευκαιρία να κατακτήσει τη διοργάνωση για 13η φορά στην ιστορία του.

Παρά το αποτέλεσμα όμως οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων έδειξαν για ακόμη μία φορά την στήριξή τους προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, μεγάλη μερίδα οπαδών βρέθηκε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η ομάδα και την περίμενε να επιστρέψει από το γήπεδο.

Εκεί τόσο οι παίκτες, όσο και ο Έλληνας τεχνικός γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο που δεν σταματούσε να τραγουδά και να ανάβει καπνογόνα.

Δείτε το βίντεο:

✊🏽 Through good and bad, always by our side…

🙏🏽 Thank you. We will keep on fighting together.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IwJCqM1SM5

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 16, 2025