Τα Valentine’s movie night είναι κάπως κλισέ;

Η φάση είναι κάπως έτσι: είναι Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου (ω ναι, φέτος πέφτει την πιο ωραία μέρα της εβδομάδας) και, ως είθισται κάθε χρόνο, η βραδιά προβλέπεται γεμάτη ζουζουνιές. Τι σημαίνει αυτό; Όλων των ειδών ρομαντικές χειρονομίες, απαλός επιδαπέδιος φωτισμός, σοκολάτες και γλυκά σε σχήμα καρδιάς, ένα κρασί με γεμάτο σώμα, πικάντικες νότες και σοκολατένια επίγευση -όπως ένα Syrah ή ένα Malbec– που θα συνοδεύσει υπέροχα ένα dark chocolate fondue και φυσικά μια προσεκτικά επιλεγμένη ταινία.

Το σενάριο αυτό αφορά όσους επιλέξουν να ξεκινήσουν -και φυσικά να τελειώσουν- στο σπίτι, πιο πριβέ εορτασμούς. Το λεγόμενο Valentine’s movie night αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα και πλέον κλισέ σχέδια για τη γιορτή των ερωτευμένων. Γιατί όμως πρέπει να είναι κλισέ; Αν το οργανώσεις σωστά, μπορεί να γίνει το a–date–to–remember, aka το πιο επιτυχημένο ραντεβού της χρονιάς.

Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Όλα θέλουν λίγη φαντασία, πολλή όρεξη και τη σωστή οργάνωση. Οπότε ξεκινάμε με το βασικό, που είναι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος. Χαλαρός φωτισμός και κάποια κεριά που εγγυώνται μία γλυκιά αίσθηση στην ατμόσφαιρα, ένας άνετος καναπές με μαξιλάρια, μία αγαπημένη μουσική μέχρι να αποφασίσετε για το ποια ταινία θα παίξει στην οθόνη.

Προτείνω να έχει γίνει εκ των προτέρων ένα short–list 3 ταινιών, ώστε να μην χαθείτε ψάχνοντας στις πλατφόρμες. Είτε ξαναδείτε κάποιες αγαπημένες ταινίες όπως το ξεχωριστό Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), το κλασικό Casablanca (1942), το απόλυτο romance του The Notebook (2004) ή κάτι πιο πικάντικο όπως το κιουμπρικό Eyes Wide Shut (1999), θα περάσετε υπέροχα. Μεγάλες ταινίες για μεγάλες στιγμές, τις μεγάλες ώρες.

Αυτό που δεν πρέπει εξίσου να αγνοήσετε, ασχέτως που η ρομαντική έξοδος τελικά θα γίνει ρομαντική είσοδος στο σπίτι, είναι το σωστό outfit. Πιζάμες, φόρμες και λοιπά απαγορεύονται γιατί το ραντεβού είναι ραντεβού. Αν είναι να κοιμηθείτε στο πρώτο 20λεπτο του έργου, πάτε σινεμά μήπως γλιτώσετε την αμηχανία πασπαλισμένη με ολίγον ντροπή και πάρτε το μετά από εκεί. Αλλά όχι. Επιμένω στο σπιτικό σενάριο που είναι πολύ πιο προσωπικό και δυνάμει γαργαλιστικό.

Οπότε είτε είστε νέο ζευγάρι, είτε όχι, ζήστε το σαν να είναι το πρώτο ραντεβού και παίξτε λίγο. Ένα διακριτικό άγγιγμα στην αρχή, ένα αδιάκριτο βλέμμα στη συνέχεια μπορεί να απογειώσει τη διάθεσή σας… επειδή δεν ξέρουμε αν θα πάτε την ταινία μέχρι τέλους.

Γιατί αν τελικά βγει στην οθόνη το «Are you still watching?», όλοι ξέρουμε τι θα έχει συμβεί.

Spoiler alert: Όλ@ τελειώνουν με Durex.

Αν πάλι, δεν βιάζεστε και θέλετε τον χρόνο σας, μπορεί τελικά να δείτε και την ταινία. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση όλοι ξέρουμε πως το σημαντικότερο κομμάτι της βραδιάς είναι αυτό που συμβαίνει μετά την ταινία. Για αυτό, επειδή τελικά το movie night είναι απλώς η αφορμή, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Αν παίξετε σωστά, η συνέχεια θα είναι σίγουρα πιο ενδιαφέρουσα και πιπεράτη. (μπορεί και να αφαιρεθεί για να συμφωνεί με το σενάριο του βίντεο)

Για αυτό ένα αργό φιλί, μετά από μία τρυφερή αγκαλιά, μπορεί να φέρει την «κάμερα σε σας». Ξαφνικά, η ταινία γίνεται μία background music στη δική σας ιστορία που είναι σίγουρα πιο αληθινή και συναρπαστική για τις αισθήσεις σας. Και δεν ξεχνάμε ποτέ: Stay safe & enjoy. Το να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο σημαίνει να νιώθετε ασφάλεια και άνεση, σημαίνει Durex. Γιατί ως γνωστόν, Όλ@ τελειώνουν με Durex.

Press PLAY!