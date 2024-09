Ο Ντεσπόντοφ αποθεώθηκε στη Βουλγαρία: «Κιρίλ is on fire!» (vid)

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έβαλε την «υπογραφή» του στη νίκη με 1-0 της Βουλγαρίας επί της Βόρειας Ιρλανδίας, για τη 2η αγωνιστική του Nations League.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ κατάφερε να σκοράρει στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης, με το γκολ του να δίνει τελικά τη νίκη στην εθνική του ομάδα.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στο γήπεδο «Hristo Botev Stadium», οι συμπαίκτες του «ασπρόμαυρου» ποδοσφαιριστή τον αποθέωσαν στα αποδυτήρια, παραφράζοντας το «Freed from Desire» σε «Κιρίλ is on fire»!

Δείτε το βίντεο που ανέβασαν οι Βούλγαροι