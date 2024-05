Ο CEO που προσέλαβε τη σύζυγο, έκανε Sir τον σκύλο τους και... γκρέμισε μια τράπεζα

Τους τετριμμένους τραπεζικούς κανόνες φαίνεται πως υποτιμούσε ο Βέρνον Χιλ, όταν αποφάσιζε να ανοίξει το 2001 το πρώτο υποκατάστημα της Commerce Bancorp στη Νέα Υόρκη.

Αποκαλώντας τους ως «ηλίθιους κανόνες», εξάλλου, τάχθηκε υπέρ μιας άλλης λογικής που χαρακτήρισε την 50χρονη πορεία του στα τρία πιστωτικά ιδρύματα που διηύθυνε – και το απογείωσε στην Commerce, που εξελίχθηκε σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τράπεζες στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του ’80 – σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, ορισμένες μεγάλες τράπεζες προσπάθησαν να αντιγράψουν τις πρακτικές του.

Ο Χιλ χρησιμοποίησε αυτό που αποκάλεσε «μοντέλο επίθεσης»

Διατηρούσε τις τράπεζές του ανοιχτές τις Κυριακές, διοργάνωνε πολυτελή πάρτι για τους πελάτες και τους υπαλλήλους του και σπατάλησε σε προνομιακές τοποθεσίες για τα υποκαταστήματα της τράπεζας. Εφοδίαζε τις τοποθεσίες με λιχουδιές για σκύλους και «μαγικά μηχανήματα χρημάτων», όπου οι πελάτες μπορούσαν να καταθέτουν τα… ψιλά τους.

Δεν πήγε καλά αυτό…

Αλλά οι κανόνες είχαν επίσης τον τρόπο τους να προλάβουν τον Χιλ. Απολύθηκε από την Commerce μετά από καταγγελίες των ρυθμιστικών αρχών για σύγκρουση συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία σχεδιασμού της συζύγου του, Σίρλεϊ Χιλ, για παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και μάρκετινγκ. Ενώ έφυγε και από τη Metro Bank στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ξέσπασε λογιστικό σκάνδαλο. Κάτι φαίνεται πως δεν πήγαινε τελικά και τόσο καλά.

Το τελευταίο του project, η Republic First Bancorp στη Φιλαδέλφεια, κατασχέθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφού οι μέτοχοι είχαν εκδιώξει τον Hill σε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί η τράπεζα.

Η Republic First, η οποία δραστηριοποιούνταν ως Republic Bank σε όλη την περιοχή του μεσαίου Ατλαντικού, ήταν η τέταρτη αξιοσημείωτη τραπεζική κατάρρευση από τις αρχές του 2023. Στον απόηχο των χρεοκοπιών της Silicon Valley Bank, της Signature Bank και της First Republic -με παρόμοιο όνομα- η Republic First δέχθηκε πιέσεις για ορισμένα από τα ίδια λάθη.

Κάθε μία προσπάθησε να αναπτυχθεί γρήγορα, αλλά βρέθηκε υπερβολικά εκτεθειμένη σε κινδύνους καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτόκια. Οι τίτλοι σταθερού επιτοκίου που αγόραζαν έπεσαν κατακόρυφα στην αξία τους την ίδια στιγμή που οι πελάτες έφευγαν για να κυνηγήσουν υψηλότερες πληρωμές καταθέσεων.

Οι μέτοχοι έδιωξαν τον Χιλ το 2022, αλλά οι νέοι επικεφαλής δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα χρήματα που χρειάζονταν για να καλύψουν τις τρύπες στον ισολογισμό που άφησε η στρατηγική του. Η τράπεζα κρίθηκε αφερέγγυα και πωλήθηκε στην περιφερειακή ανταγωνίστρια Fulton Financial.

Τράπεζα όπως fast food

Περισσότερο επηρεασμένος από τα επιχειρηματικά μοντέλα των αλυσίδων fast-food, όπως η Burger King, παρά από τις τράπεζες, ο Χιλ αποκαλεί τον εαυτό του «πρώτα λιανοπωλητή και μετά τραπεζίτη», σύμφωνα με το βιβλίο του του 2012, «Fans! Not Customers: How to Create Growth Companies in a No Growth World».

Γιος ενός ιδιοκτήτη επιχείρησης ακινήτων στη Βιρτζίνια και σύμφωνα με τον ίδιο, είχε μια μέτρια ανατροφή. Απέρριψε προσφορά εργασίας από τράπεζα της Νέας Υόρκης αφού αποφοίτησε από τη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια με πτυχίο στα οικονομικά το 1967. Αντ’ αυτού, ξεκίνησε μια εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, κατασκευάζοντας χώρους για την McDonald’s και άλλες εταιρείες.

Ακόμα και όταν ο Χιλ έγινε τραπεζίτης, όμως, πάλι δεν θεωρούσε τον εαυτό του τραπεζίτη. Ξεκίνησε την Commerce στο Marlton, το 1973, κάνοντας τα πάντα για να διασφαλίσει ότι δεν θα έμοιαζε και δεν θα λειτουργούσε όπως οι άλλες 14.000 τράπεζες της χώρας εκείνη την εποχή.

Υπερβολή

Έχτισε φανταχτερά υποκαταστήματα με κόκκινο και μπλε θέμα σε προνομιακές τοποθεσίες, ενώ άλλες τράπεζες μείωναν τις δραστηριότητές τους. Τα υποκαταστήματα διέθεταν γυάλινους τοίχους για να αντιπροσωπεύουν τη διαφάνεια. Εμφανιζόταν σε συνέδρια επενδυτών με μια κόκκινη μασκότ «C» και μοίραζε δώρα με το σήμα της τράπεζας. Και τότε ήταν η στιγμή που έφερε τον σκύλο του, τον… Sir Duffield, τον οποίο είχε ανακηρύξει «επικεφαλής σκύλο», σε μια τσάντα σε ένα δείπνο επενδυτών στη Lehman Brothers.

Η Commerce αναπτύχθηκε ραγδαία τις επόμενες τρεις δεκαετίες, φέρνοντας καταθέσεις χαμηλού κόστους μέσω εκατοντάδων υποκαταστημάτων στα βορειοανατολικά και σε τμήματα της Φλόριντα. Σημείωσε διψήφια αύξηση της τιμής της μετοχής της. Ο Χιλ χρησιμοποίησε αυτό που αποκάλεσε «μοντέλο επίθεσης». Χλεύαζε ανοιχτά τις στρατηγικές άλλων τραπεζών, όπως η JPMorgan Chase, η HSBC και η Toronto-Dominion Bank.

«Οι τραπεζίτες πάντα μου λένε ότι οι πολιτικές μου είναι γελοίες», έγραψε ο Χιλ στο βιβλίο του. «Νομίζω ότι αυτοί είναι οι γελοίοι».

Οι Χιλς έχτισαν μια έπαυλη 24.000 τετραγωνικών μέτρων στο Moorestown του Νιου Τζέρσεϊ, σχεδιασμένη από τη Σίρλεϊ. Η έπαυλη σε ιταλικό στιλ, που ονομάζεται Villa Collina, διαθέτει κελάρι κρασιών, αίθουσες μασάζ, αρκετές πισίνες και ένα διώροφο «δωμάτιο λεμονιών» για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, σύμφωνα με τα αρχεία του φορολογικού δικαστηρίου του 2015.

Ο Χιλ διηύθυνε και άλλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων δεκάδες Burger Kings στη Φιλαδέλφεια και το Galloway National Golf Club έξω από το Ατλάντικ Σίτι.

Διαπλοκή

Προσέλαβε την εταιρεία αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού της συζύγου του, InterArch, για να σχεδιάσει τα υποκαταστήματα της τράπεζας. Η Commerce νοίκιαζε επίσης ακίνητα από οντότητες που συνδέονταν με τον ίδιο και την οικογένειά του.

Το καλοκαίρι του 2007, οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών εξέδωσαν εντολές παύσης και απαγόρευσης κατά του Χιλ και της Commerce, που σχετίζονταν με τους ισχυρισμούς περί σύγκρουσης συμφερόντων. Ο ίδιος απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο και η Commerce πωλήθηκε στην TD Bank έναντι περίπου 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε μια αγωγή, οι δικηγόροι των Χιλς δήλωσαν ότι οι ρυθμιστικές αρχές είχαν «αποφασίσει να διώξουν τον κ. Χιλ από την Commerce» με βάση «ανυπόστατους ισχυρισμούς».

Νέα αρχή;

Ψάχνοντας για μια νέα αρχή, ο Χιλ προσπάθησε να φέρει μια τράπεζα τύπου Commerce στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άνοιξε τη Metro Bank στο Λονδίνο το 2010, υποστηριζόμενος από τον Στιβ Κοέν, επικεφαλής των hedge funds, και τον Κεν Μέλις. Και πράγματι, άνοιξε δεκάδες υποκαταστήματα κατά την επόμενη δεκαετία και η τράπεζα εισήχθη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2016. Απολάμβανε το καθεστώς της «τράπεζας-πρόκλησης».

Έκανε τον Sir Duffield μασκότ και του πήρε επαγγελματικές κάρτες.

Το 2019, η Metro αποκάλυψε λάθη στον τρόπο με τον οποίο ταξινόμησε τον κίνδυνο σε ορισμένα από τα δάνειά της. Ο Χιλ παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη, η οποία έστειλε τη μετοχή σε ελεύθερη πτώση. Οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλαν πρόστιμο στην τράπεζα και την πρώην διοίκηση, αλλά όχι στον Χιλ.

Η Metro πήρε έγκριση για τραπεζική άδεια ακόμη και αφού οι ρυθμιστικές αρχές τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου διεξήγαγαν συζητήσεις με τις ρυθμιστικές αρχές τραπεζών των ΗΠΑ σχετικά με τις έρευνες για το εμπόριο, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Η χώρα αναζητούσε απεγνωσμένα μια επιλογή έξω από το «καρτέλ» των βρετανικών τραπεζών, όπως το αποκάλεσε, ανέφερε ο Χιλ στο βιβλίο του.

«Αυτό που συνέβη στη Metro δεν έχει καμία σχέση με το μοντέλο μας», δήλωσε ο Hill σε μια κλήση με αναλυτές το 2021. «Έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα στη Βρετανία και το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα». Ακόμη και πριν φύγει από τη Metro, ο Χιλ είχε ήδη ξεκινήσει την τρίτη του προσπάθεια.

Η Republic First

Το 2008, τη χρονιά μετά την απομάκρυνσή του από την Commerce, ο Hill επένδυσε στη Republic First και έκανε μια συμφωνία για να συμβουλεύει τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Χάρι Μαντόνα, σχετικά με το πώς να μετατρέψει τη Republic First σε μια νεότερη εκδοχή της Commerce και της Metro.

Η Republic First βρισκόταν υπό την εποπτεία των ρυθμιστικών αρχών της Πενσυλβάνια και όχι των ομοσπονδιακών ρυθμιστικών αρχών με τις οποίες ο Χιλ είχε μπλέξει στην Commerce. Άρα όλα φαίνονταν ευνοϊκά.

«Από πλευράς διακυβέρνησης, κάθε τράπεζα θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική», δήλωσε ο Τζον Κιλ, ο οποίος ήταν αναπληρωτής ελεγκτής υπεύθυνος για την ειδική εποπτεία στο Office of the Comptroller of the Currency την εποχή που εξέδιδε εντολές παύσης της λειτουργίας της Commerce.

Με το νέο σλόγκαν «The Power of Red is Back!» (Η δύναμη του κόκκινου επέστρεψε!) και τον επανασχεδιασμό από την εταιρεία της συζύγου του, ο Χιλ υποσχέθηκε να τακτοποιήσει τους παλιούς λογαριασμούς όταν θα γίνει πρόεδρος το 2016 και διευθύνων σύμβουλος το 2021. «Ο στόχος είναι να πάρουμε πίσω το μερίδιο αγοράς της Commerce Bank από τον νέο ιδιοκτήτη της τράπεζας αυτής, την TD», έγραψε ο Hill στο βιβλίο του.

Η Republic First αναπτύχθηκε γρήγορα, όπως ακριβώς ήθελε, με τα κόκκινα και μπλε υποκαταστήματα που θύμιζαν την Commerce Bank. Η τράπεζα διοχέτευσε την εισροή καταθέσεων σε τίτλους σταθερού επιτοκίου, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, όταν οι πελάτες είχαν ρευστό. Αλλά οι επενδύσεις αυτές έπεσαν σε αξία όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν. Ενώ η έλευση της ψηφιακής εποχής δεν ταίριαζε πλέον με την εμμονή του με τα φυσικά υποκαταστήματα.

Οι επενδυτές, ακόμη και κάποιοι που είχαν συνεργαστεί με τον Χιλ στην Commerce, δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα κέρδη και με αυτό που θεωρούσαν ξεπερασμένη στρατηγική. Το 2022, μια ομάδα με επικεφαλής τους αδελφούς Τζορτζ και Φίλιπ Νόρκρος από το Νιου Τζέρσεϊ και το πρώην στέλεχος της TD Γκρέγκορι Μπράκα βοήθησαν στην απομάκρυνση του Χιλ. Στη συνέχεια, έκλεισαν μια συμφωνία για την επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία όμως κατέρρευσε τον Μάρτιο.

Και οι ρυθμιστικές αρχές κατέσχεσαν την τράπεζα λίγες εβδομάδες αργότερα. Ο Χιλ μπορεί να έφυγε από τις τάξεις των στελεχών, αλλά η επιρροή του παραμένει. Η TD Bank συνεχίζει να χρησιμοποιεί το σλόγκαν που επινόησε ο Χιλ στην Commerce: «Η πιο βολική τράπεζα της Αμερικής».

