Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στις Βρυξέλλες την Τρίτη, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο EURACTIV πηγή προσκείμενη στο θέμα.

«Βέλγοι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στον πρώτο και τρίτο όροφο των κεντρικών γραφείων του κόμματος στη Rue du Commerce», είπε η πηγή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία κατέσχεσε υπολογιστές που σχετίζονται με χρηματοοικονομική απάτη στην οποία φέρεται να εμπλέκεται προσωπικό του ΕΛΚ.

Δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες για τον σκοπό της επιδρομής.

Το συντηρητικό ΕΛΚ είναι η παλαιότερη και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα.

Σε ανακοίνωσή του στο Twitter το ΕΛΚ επιβεβαίωσε την έφοδο βελγικών και γερμανικών αρχών στο κεντρικά γραφεία του κόμματος, τονίζοντας ότι συνδέεται με μια συνεχιζόμενη έρευνα στη Θουριγγία της Γερμανίας.

The European People’s Party confirms that representatives from the Belgian and German police authorities visited the party headquarters in Brussels today. The visit is connected to an ongoing inquiry in Thuringia, Germany.

Διευκρινίζει δε ότι το κόμμα συνεργάζεται με πλήρη διαφάνεια με τις εμπλεκόμενες αρχές παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες. Καταλήγει δε σημειώνοντας ότι πρόκειται για εν εξελίξει νομική υπηρεσία και δεν πρόκειται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

The party is cooperating in full transparency with the authorities involved, providing all relevant information and documentation. As this is an ongoing legal investigation, the EPP will not provide any further comment. https://t.co/BOaX8hsjIi

— EPP (@EPP) April 4, 2023