Ο Νταλ, ο οποίος πέθανε το 1990 σε ηλικία 76 ετών, ήταν ο δημιουργός χαρακτήρων όπως η Ματίλντα, ο BFG, ο Fantastic Mr. Fox, ο Γουίλι Γουάνκα και οι Twits. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε 63 γλώσσες, ενώ έχουν γίνει πολυάριθμες μεταφορές του έργου του στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Ωστόσο, ο συγγραφέας θεωρείται εδώ και καιρό αμφιλεγόμενος και το 2020 ο διαχειριστής των δικαιωμάτων του ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τα αντισημιτικά σχόλια που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Τώρα προέκυψε ότι οι τρέχουσες εκδόσεις των βιβλίων του, που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο Puffin, διαθέτουν την ακόλουθη διατύπωση στο κάτω μέρος της σελίδας με τα πνευματικά δικαιώματα: «Οι λέξεις έχουν σημασία. Οι υπέροχες λέξεις του Ρόαλντ Νταλ μπορούν να σας μεταφέρουν σε διαφορετικούς κόσμους και να σας συστήσουν τους πιο θαυμάσιους χαρακτήρες. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε πριν από πολλά χρόνια και γι’ αυτό επανεξετάζουμε τακτικά τη γλώσσα για να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνεται από όλους σήμερα».

Οι αναθεωρήσεις αυτές έχουν εκπονηθεί από «αναγνώστες ευαισθησίας» μιας οργάνωσης που ονομάζεται Inclusive Minds, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «μια συλλογικότητα ανθρώπων που είναι παθιασμένοι με την ένταξη, τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την προσβασιμότητα στην παιδική λογοτεχνία και έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν το πρόσωπο των παιδικών βιβλίων».

Σε ό,τι αφορά το φύλο, τη φυλή, το βάρος, την ψυχική υγεία και τη βία

Σε ένα εκτενές ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε από την βρετανική εφημερίδα The Daily Telegraph αποκάλυψε ότι βρήκε εκατοντάδες αλλαγές σε πολλά παιδικά βιβλία του συγγραφέα. Η προσεκτική ανάλυση των δημοσιογράφων της αποκάλυψε ότι η γλώσσα που αφορούσε το φύλο, τη φυλή, το βάρος, την ψυχική υγεία και τη βία είχε κοπεί ή ξαναγραφτεί.

Αυτό περιελάμβανε την αφαίρεση λέξεων όπως «χοντρός και «άσχημος» καθώς και περιγραφές που χρησιμοποιούσαν τα χρώματα μαύρο και άσπρο.

Οι δημοσιογράφοι που εργάστηκαν για το κομμάτι βρήκαν 59 αλλαγές μόνο στις «Μάγισσες», ενώ εκατοντάδες άλλες ανακαλύφθηκαν σε άλλα δημοφιλή βιβλία του Νταλ, όπως τα «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας» και «Ματίλντα».

Ο Ρουσντί μέσω Twitter εξέφρασε την αντίθεσή του στην κίνηση της εκδοτικής Puffin, σε συνεργασία με την διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας του εκλιπόντος συγγραφέα.

«Ο Ρόαλντ Νταλ δεν ήταν άγγελος, αλλά αυτό είναι παράλογη λογοκρισία. Η Puffin Books και η κληρονομιά του Νταλ θα έπρεπε να ντρέπονται» έγραψε ο Ρουσντί στο Twitter.

Ο 75χρονος συγγραφέας είναι κάτι παραπάνω από γνώστης της συζήτησης γύρω από τη λογοκρισία. Μετά την κυκλοφορία του μυθιστορήματός του «Οι σατανικοί στίχοι» το 1988, ο τότε Ιρανός ηγέτης Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί εξέδωσε φετφά που ζητούσε τον θάνατό του, ενώ γεννημένος στην Ινδία συγγραφέας έχασε την όραση από το ένα μάτι μετά από επίθεση που δέχθηκε σε διάλεξη στη Νέα Υόρκη πέρυσι.

Ακόμα και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ μπήκε τώρα στη διαμάχη για τον Νταλ, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην κίνηση να επικαιροποιηθούν τα βιβλία.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα αν είναι σωστό να λογοκρίνονται τα παιδικά βιβλία, ο εκπρόσωπος του Σουνάκ χρησιμοποίησε την ορολογία του ίδιου του Νταλ, λέγοντας: «Όταν πρόκειται για την πλούσια και ποικιλόμορφη λογοτεχνική μας κληρονομιά, ο πρωθυπουργός συμφωνεί με τον BFG ότι δεν πρέπει να «κάνεις χαζές τις λέξεις»».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «είναι σημαντικό τα έργα λογοτεχνίας και μυθοπλασίας να διατηρούνται και να μην αερολογούν» και δήλωσε: «Πάντα υπερασπιζόμασταν το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και της έκφρασης».

Σε μια δήλωση που εστάλη στο CNN, η εταιρία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα του Νταλ, η Roald Dahl Story Company, εξήγησε ότι η τρέχουσα αναθεώρηση με την Puffin, και σε συνεργασία με την Inclusive Minds, ξεκίνησε το 2020 – ένα χρόνο πριν τα έργα του Νταλ αποκτηθούν από το Netflix.

