Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο Roderick “Pooh” Clark μέλος του γνωστού συγκροτήματος Hi- Five. Την είδηση ανακοίνωσε το ίδιο το συγκρότημα με ανάρτηση του στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ακόμη πάντως δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου.

Ένα άλλο μέλος του συγκροτήματος ο Marcus Sanders, ανέβασε μια φωτογραφία του Clark και έγραψε: «Roderick ‘Pooh’ Clark, 27 Φεβρουαρίου 1973- 17 Απριλίου 2022, ξεκουράσου εν ειρήνη αδελφέ μου».

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1989 και αποτελούνταν από τους Tony Thompson, Roderick «Pooh» Clark, Marcus Sanders, Russell Neal και Toriano Easley. Το 2007 ο Thompson βρέθηκε νεκρός από την αστυνομία δίπλα σε ένα κλιματιστικό σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Τέξας.

Το συγκρότημα έγινε γνωστό με την επιτυχία «I Like the Way (The Kissing Game)», που έγινε Νο1 στο Billboard το 1991. Οι Hi-Five ενεπλάκησαν σε τροχαίο το 1993 το οποίο άφησε τον Clark παράλυτο από το στήθος και κάτω.