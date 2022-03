Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν από ανεξάρτητες πηγές ούτε να διαψεύσουν τον ισχυρισμό της Ρωσίας ότι έπληξε το περασμένο Σαββατοκύριακο ουκρανικό στόχο με υπερηχητικούς πυραύλους, αλλά η χρήση ενός τέτοιου όπλου έχει ελάχιστη σημασία από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

«Ενδεχομένως με αυτό να θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στην Δύση», δήλωσε ο αξιωματούχος τηρώντας το καθεστώς της ανωνυμίας. Από στρατιωτικής άποψης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, «αυτό δεν έχει πρακτικά και πολύ μεγάλη σημασία».

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0

— Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022