Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελεί διακαή «πόθο» της Ρεάλ και αυτό είναι κάτι που έχει παραδεχθεί κι ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ, Χανς-Γιόακιμ Βάτσκε.

Ο Νορβηγός φορ φάνηκε δυσαρεστημένος με το σύλλογο, για πρώτη φορά σε πρόσφατη τοποθέτησή του και οργίασαν οι φήμες ότι έχει λάβει τελεσίγραφο από τη διοίκηση των Βεστφαλών, ώστε να αποφασίσει άμεσα για το μέλλον του.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, όπως ανέφερε ο Βάτσκε, τονίζοντας σε δηλώσεις του πως ο παίκτης ουδόλως έχει πιεστεί και πως αν τελικά φύγει θα αντικατασταθεί, όπως ακριβώς έγινε με τον Λεβαντόφσκι.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Το να λέμε ότι η Μπορούσια έστειλε τελεσίγραφο στον Έρλινγκ είναι βλακεία. Δεν υπάρχει προθεσμία».

