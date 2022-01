Οι Λέικερς είναι γεμάτοι αστέρες, αλλά τα προβλήματα τραυματισμών δεν τους αφήνουν και ο ΛεΜπρόν μόνος του δεν φτάνει.

Ο Ντέιβις βρίσκεται εκτός και ο «Βασιλιάς» παλεύει μόνος να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται από τη φετινή χρονιά των «Λιμνανθρωπων». Κανείς δεν μπορεί να του προσάψει τίποτα σε προσωπικό επίπεδο, αφού κάνει μια από τις καλύτερες χρονιές του, μετρώντας μέσο όρο 28,9 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 6,5 ασίστ.

Γι’ ακόμη μια σεζόν συνεχίζει ακάθεκτος, εκεί που οι άλλοι σταματούν, όμως η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η ομάδα βρίσκεται στην όγδοη θέση της Δύσης με οριακά αρνητικό ρεκόρ 21-22, έχοντας πλέον τρεις σερί ήττες.

Αν η κατάσταση συνεχιστεί θα χρειαστεί να μπουν σε περιπέτειες για την είσοδο στα playoffs, περνώντας από τα μπαράζ του Play In Tournament. Ο ΛεΜπρόν θέλησε να στείλει ένα μήνυμα μέσω Twitter στον κόσμο της ομάδας, αφήνοντας υπόσχεση για καλύτερη συνέχεια.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Φίλοι των Λέικερς, σας ζητώ συγγνώμη και υπόσχομαι ότι θα γίνουμε καλύτεροι.»

#LakerNation I apologize and I promise we’ll be better! 👑💜💛

— LeBron James (@KingJames) January 17, 2022