Η Άρσεναλ είναι αρκετά δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι, ψάχνοντας για ποδοσφαιριστές που θα την ανεβάσουν επίπεδο.

Μετά τον No1 στόχο της που ακούει στο όνομα Ντούσαν Βλάχοβιτς, έρχεται να προστεθεί στην λίστα της και η περίπτωση του Αρτούρ. Ο Βραζιλιάνος μέσος της Γιουβέντους δεν απολαμβάνει την στήριξη του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, έχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, με τον ίδιο να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

Για την απόκτησή του μάλιστα ενδιαφέρονται κι άλλοι σύλλογοι εκτός των Λονδρέζων, οι οποίοι πιέζουν την «Γιούβε» για τον δανεισμό του παίκτη.

Η «Γηραιά Κυρία», βέβαια, πριν προχωρήσει στην αποδέσμευσή του 25χρονου, θέλει πρώτα να βρει τον αντικαταστάτη του, με τον Μπρούνο Γκιμαράες της Λυών να βρίσκεται στο στόχαστρο.

Arsenal in contact with Juventus over a loan move for Arthur. He is an option, but nothing done. Juventus don’t want to let him go without bringing someone in. Juve like Bruno Guimaraes (who doesn’t?), but finances make that difficult. Arthur open to joining Arsenal @romeoagresti pic.twitter.com/qNl79AvN83

— Charles Watts (@charles_watts) January 12, 2022