Σπουδαίο παιχνίδι γίνεται στο Ριάντ για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο 72′ η Ρεάλ πήρε για δεύτερη φορά το προβάδισμα όταν ο Μπενζεμά σκόραρε από κοντά μετά από ασθενή απόκρουση του Τερ Στέγκεν κι έκανε το 2-1.

benzema goal

