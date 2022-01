Με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και με την αυτονόητη πίεση που προκαλεί. Να είσαι τερματοφύλακας και την ίδια στιγμή ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη. Δύσκολο. Ειδικά σε ένα περιβάλλον σαν το δικό μας.

Και όμως ο Γιάννης φαίνεται πως βρήκε μια χαρά τον τρόπο να ισορροπήσει σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα. Και από τα ξημερώματα; Βρήκε τον τρόπο να δείξει και τον δρόμο σε μια σειρά από νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές που όντας αφιερωμένοι στην πρόκληση της ανάδειξης, ξεχνούν καμιά φορά όλα τα υπόλοιπα. Λες και το ποδόσφαιρο θα κρατήσει για πάντα…

Στο 71 του MLS ντραφτ, o 21χρονος πορτιέρο. Στο 71 -όπως η φανέλα που συνόδευσε τον πατέρα του στην μυθική καριέρα του- για λογαριασμό της Νέας Υόρκης και των Red Bulls που δεν είναι τίποτε λιγότερο από το ξαδερφάκι της Λειψίας, της Σάλτσμπουργκ και της Μπραγκαντίνο. Ένα σύμπλεγμα κορυφαίων ομάδων σε Γερμανία, Αυστρία, ΗΠΑ και Βραζιλία υπό τον ίδιο (μεγάλο) χορηγό. Επιλογή του 3ου γύρου. Ίσως δίχως άμεση εξασφάλιση. Το πιθανότερο είναι ο Γιάννης να βρεθεί στη «θυγατρική».

Our own Greek Freak! 🇬🇷

We’ve selected Giannis Nikopolidis out of @GUHoyasMSoccer with the No. 71 pick!

Welcome, Giannis! #SuperDraft | #RBNY pic.twitter.com/cw15hdt8nh

— New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) January 11, 2022