Τα απίθανα συνεχίζονται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που πηγαίνει από γκάφα σε γκάφα. Μετά την παρωδία στο παιχνίδι της Τυνησίας με το Μάλι όπου ο διαιτητής σφύριξε δύο φορές πρόωρα τη λήξη του ματς, στον αγώνα της Μαυριτανίας με την Γκάμπια ήταν η σειρά των διοργανωτών να τα κάνουν μαντάρα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με 45 λεπτά καθυστέρηση λόγω όσων συνέβησαν στο Τυνησία-Μάλι, αλλά κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων έγινε γκάφα. Ο επιθετικός του Άρη, Αμπουμπακάρ Καμαρά και οι συμπαίκτες του παρατάχθηκαν για το καθιερωμένο τελετουργικό, ωστόσο έκπληκτοι άκουσαν άλλον εθνικό ύμνο αντί για της πατρίδας τους.

Για σχεδόν έξι λεπτά οι διοργανωτές έψαχναν να βρουν τον σωστό ύμνο, κάτι που δεν συνέβη ποτέ κι έτσι οι παίκτες της Μαυριτανίας τον τραγούδησαν μόνοι τους χωρίς τη συνοδεία μουσικής. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε…

Aboubakar Kamara shakes his head after the wrong anthem is played for Mauritania. The players look confused #AFCON2021 #MTNGAM #MRTGMB pic.twitter.com/ZclXZcdDcV

