Στο νοσοκομείο ο Μίνο Ραϊόλα! Όπως μεταδίδει η «Gazzetta dello Sport», ο διάσημος ατζέντης εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Μιλάνου την Τετάρτη (12/1) και υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει για τα επόμενα 24ωρα στο νοσοκομείο «San Raffaele» για διαρκή παρακολούθηση.

Ο 54χρονος μάνατζερ εκπροσωπεί τα συμφέροντα κορυφαίων ποδοσφαιριστών όπως ο Ματάις Ντε Λιχτ, ο ​​Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Πολ Πογκμπά και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία του αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες.

