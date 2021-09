Κάλεσμα ειδικά στη νέα γενιά να συμμετάσχει στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εγκαινιάζοντας την καμπάνια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε την εξής ανάρτηση στα social media, στα αγγλικά:

«Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της#FutureOfEurope Ενθαρρύνω όλους, ειδικά τη νέα γενιά, να συμμετάσχουν» έγραψε ο πρωθυπουργός.

