Η Άστον Βίλα μπορεί να είχε άλλα σχέδια, όμως αυτά άλλαξαν από τη στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι έβαλε στο μάτι τον Τζακ Γκρίλις. Συγκεκριμένα, οι «χωριάτες» δεν ήθελαν να πειράξουν το ρόστερ τους στη συγκεκριμένη θέση, αλλά οι «πολίτες» ετοιμάζονται να κάνουν δικό τους τον Αγγλο μεσοεπιθετικό, δίνοντας… χρυσάφι.

Έτσι η αγγλική ομάδα αναγκάστηκε να βγει στην αγορά και να ψάξει τον αντικαταστάτη του και όπως ανακοίνωσε, τα βρήκε με την Λεβερκούζεν για τον «εκλεκτό», ο οποίος είναι ο Λέον Μπέιλι. Πλέον αυτό που μένει για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του είναι να περάσει ο 23χρονος άσος τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ σε 5 χρόνια που αγωνιζόταν με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας κατέγραψε 156 συμμετοχές και πέτυχε 39 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Aston Villa and Bayer Leverkusen have reached an agreement for the transfer of Leon Bailey subject to the player completing a medical and finalising personal terms.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 31, 2021