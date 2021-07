Μόνο τα τυπικά απομένουν για να ανακοινωθεί η παραμονή του Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα! Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έχει ήδη δώσει τα χέρια του με τους «μπλαουγκράνα» και το μόνο που μένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου για να τελειώσει οριστικά το… σίριαλ.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα και τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και έχουν ήδη κλείσει το deal. Όπως αναφέρει ο Ιταλός, οι «μπλαουγκράνα» είναι 100% σίγουροι για τη συμφωνία και ευελπιστούν να λάβουν το «πράσινο» φως από την πλευρά του 34χρονου ώστε να ανακοινώσουν τη συμφωνία μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ο Μέσι θα υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Καμπ Νόου» ως ποδοσφαιριστή έως και το καλοκαίρι του 2023 όταν θα είναι στα 36 του έτη, ενώ αργότερα θα αναλάβει και τον ρόλο του πρέσβη της ομάδας για τουλάχιστον μέχρι το 2031!

