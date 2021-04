Οι συγκλονιστικές στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια του φοβερού σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ταϊβάν, και κόστισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους, αφήνοντας άλλους 200 τραυματίες, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο – ντοκουμέντο που κατέγραψε η κάμερα της αμαξοστοιχίας Taroko Express βλέπουμε την σφοδρή σύγκρουσή της με το φορτηγό που βρισκόταν στις ράγες, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν τα οκτώ βαγόνια την ώρα που ο συρμός ετοιμαζόταν να διασχίσει τούνελ λίγο πιο έξω από την πόλη Χουαλιέν.

