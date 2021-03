Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έδωσε το πράσινο φως για τη χρήση του εμβολίου της Johnson & Johnson στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για το τέταρτο εμβόλιο που εγκρίνεται, μετά από εκείνα των Pfizer-BioNTech, Moderna και AstraZeneca-πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ωστόσο, σύμφωνα και με το ΑΠΕ, το σκεύασμα της Johnson & Johnson παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα ως προς την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας: Είναι μονοδοσικό, αντίθετα με τα υπόλοιπα τρία, που χορηγούνται σε δύο δόσεις με απόσταση αρκετών εβδομάδων. Επίσης, διατηρείται για διάστημα 3 μηνών σε θερμοκρασίες κοινού ψυγείου, πράγμα που διευκολύνει την διάθεσή του.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age. 👉 https://t.co/j7jetH1Tbx pic.twitter.com/cKGKujrqYp

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά του, δοκιμάσθηκε σε κλινικές δοκιμές με την συμμετοχή 40.000 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω σε πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Νότια Αφρική. Το ήμισυ των συμμετεχόντων έλαβε το εμβόλιο, το άλλο ήμισυ έλαβε placebo και στην συνέχεια έγιναν οι συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Το εμβόλιο αποδείχθηκε κατά 85% αποτελεσματικό στην αποφυγή σοβαρής νόσησης από Covid-19, στοιχείο σοβαρό διότι αποτρέπει την νοσηλεία και τον θάνατο. Επίσης, κανένα από τα εμβολιασμένα άτομα δεν πέθανε από Covid-19 κατά την διάρκεια των δοκιμών, έναντι 7 θανάτων που σημειώθηκαν στην ομάδα του placebo.

Welcome @EMA_News announcement of a positive opinion on the @JNJNews vaccine for use in 🇪🇺.

This marks another key step towards ensuring that all citizens can access safe and effective vaccinations as soon as possible. @EU_Commission authorisation will follow shortly.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) March 11, 2021