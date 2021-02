Το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά του κοροναϊού Covid-19 κρίθηκε αποτελεσματικό και ασφαλές, σημειώνεται σε έκθεση ειδικών του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) που δημοσίευσε το Reuters, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρήση του εμβολίου.

Η σημερινή έκθεση θα τεθεί προς ενημέρωση της συμβουλευτικής επιτροπής για τα εμβόλια του FDA, που θα συνεδριάσει την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα την Παρασκευή συνεδριάζει η επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της FDA προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το εμβόλιο.

Αν και η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την απόφαση της επιτροπής, σημειώνεται πως παρόμοια εξέλιξη (θετική εισήγηση και οριστική έγκριση) είχε σημειωθεί και για τα εμβόλια των Pfizer και Moderna.

Τον περασμένο μήνα, η Johnson & Johnson ανακοίνωσε πως το μονοδοσικό εμβόλιο της είναι αποτελεσματικό κατά του κορονοϊού σε ποσοστό 66% από έρευνα σε δείγμα 44.000 ατόμων σε όλο τον κόσμο.

Δείτε τα ενημερώτικα έγγραφα που δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων του FDA που δείχνουν πως το εμβόλιο φαίνεται αποτελεσματικό και ασφαλές.

FDA just posted briefing documents for its expert panel discussing the J&J Covid shot Friday.

This is the first clear breakdown I’ve seen of efficacy in areas w/ variant spread, but shows efficacy building over time: pic.twitter.com/YReI2QkvZa

— Sarah Owermohle (@owermohle) February 24, 2021