Οι άνθρωποι έχουν κληθεί να μην καθυστερήσουν τη λήψη του εμβολίου της Οξφόρδης, παρά τις ανησυχίες ότι μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό έναντι της παραλλαγής Covid της Νότιας Αφρικής.

Τα πρώιμα ευρήματα από τη Νότια Αφρική δείχνουν ότι το εμβόλιο μπορεί να χρειαστεί να ενημερωθεί για να ταιριάζει καλύτερα σε μερικές νέες αναδυόμενες παραλλαγές του κοροναϊού.

Αυτό θα μπορούσε να ισχύει και για άλλα εμβόλια κατά του κορανοϊού. Ωστόσο, ο αναπληρωτής επικεφαλής ιατρικός αξιωματούχος της κυβέρνησης, Τζόναθαν Βαν Ταμ, λέει ότι η «άμεση απειλή» προέρχεται από την παραλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου ή του Κεντ και υπάρχουν «πολλές αποδείξεις» ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά ενάντια σε αυτό.

Η μελέτη της Νότιας Αφρικής, βασισμένη σε περίπου 2.000 νέους που είχαν κάνει το εμβόλιο, προτείνει ότι το εμβόλιο Oxford-AstraZeneca προσφέρει περιορισμένη προστασία έναντι της ήπιας και μέτριας νόσου που προκαλείται από την παραλλαγή της Νότιας Αφρικής.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι δε θα ήταν αποτελεσματικό στην πρόληψη πιο σοβαρών περιπτώσεων που χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν εντοπιστεί 147 περιπτώσεις της παραλλαγής της Νότιας Αφρικής και εισάγονται μέτρα για την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής της.

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η παραλλαγή της Νότιας Αφρικής θα κυριαρχήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής ιατρός της κυβέρνησης, Jonathan Van Tam.

Η «άμεση απειλή» προέρχεται από την παραλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου ή του Κεντ και υπάρχουν «πολλές αποδείξεις» ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό έναντι αυτού, πρόσθεσε ο καθηγητής Van Tam. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσαν ότι μία μόνο δόση προσέφερε 76% αποτελεσματική προστασία για τρεις μήνες. Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις για να παρέχει την καλύτερη προστασία.

Επιστήμονες του Ηνωμένου Βασιλείου εργάζονται σε νέες εκδόσεις του εμβολίου, για να συμβαδίσουν με έναν ιό που αναπόφευκτα θα συνεχίσει να μεταλλάσσεται.

Κατασκευάζεται από μια εξασθενημένη έκδοση ενός ιού κοινού κρυολογήματος (γνωστού ως αδενοϊού) από χιμπατζήδες. Έχει τροποποιηθεί για να μοιάζει περισσότερο με κοροναϊό – αν και δεν μπορεί να προκαλέσει ασθένεια.

Σε αντίθεση με το εμβόλιο της Pfizer – το οποίο πρέπει να διατηρείται σε εξαιρετικά κρύα θερμοκρασία (-70C) – το εμβόλιο της Οξφόρδης μπορεί να αποθηκευτεί σε κανονικό ψυγείο. Αυτό καθιστά πολύ πιο εύκολη τη διανομή.

