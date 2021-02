Η πρώην σταρ του ριάλιτι «Real Housewives of Beverly Hills», Μπράντι Γκλάνβιλ, ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις κατηγορίες περί κανιβαλισμού που έγιναν εναντίον του διάσημου ηθοποιού, Άρμι Χάμερ όταν έγραψε στο Twitter της ότι «θα μπορούσε να έχει το δικό της πλευρό».

Η Γκλάνβιλ στο αρχικό της tweet -το οποίο έσπευσε να διαγράψει- έγραφε σύμφωνα με το Page Six:

«Αγαπητέ @@armiehammer, μπορείς να έχεις το δικό που πλευρό (emoji καρδούλα). Πώς τα καταφέρνεις να γίνεσαι όλο και πιο σέξι; #letsbbq»

«Παιδιά ΔΕΝ γνωρίζω την έκταση των κατηγοριών που υπάρχουν κατά του Άρμι Χάμερ», έγραψε στο Twitter λίγες ώρες μετά το αρχικό της τιτίβισμα.

«Μόλις διάβασα ότι χώριζε και απλά πιστεύω ότι είναι ωραίος. Όχι άλλους πορνό τίτλους για μένα! Έχω μάθει το μάθημά μου»

Guys I DID NOT KNOW the extent of whats being alleged against AH I just read he was getting divorced and thought he was hot. No more headline porn for me! I have learned my lesson

