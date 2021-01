Η Λένα Ντάναμ τα «άκουσε» από τους οπαδούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού φανταζόταν στο Twitter ότι είναι σύζυγος του γιου του Προέδρου Τζο Μπάιντεν Χάντερ!

«Δεν μπορώ να περιμένω να περάσω διακοπές στον Λευκό Οίκο αφού είμαι η όμορφη σύζυγος του Χάντερ Μπάιντεν», έγραψε η Ντάναμ την Πέμπτη.

I cannot wait to spend holidays at the White House when I am Hunter Biden’s beautiful wife.

— Lena Dunham (@lenadunham) January 21, 2021