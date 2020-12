Η πρώτη χριστουγεννιάτικη κάρτα που τυπώθηκε για εμπορικούς σκοπούς διατίθεται προς πώληση.

Η σκηνή βικτωριανής ευτυχίας, όμως, που απεικονίζεται στο μπροστινό της μέρος, είχε… σκανδαλίσει ορισμένους κατά την πρώτη της κυκλοφορία, το μακρινό 1843.

The first commercially printed Christmas card came out the same week as Charles Dickens’ «A Christmas Carol» — but some found it too boozy. https://t.co/r4NPykaHMO

