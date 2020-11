«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλέον εξασφαλίσει συμβόλαια με έξι εταιρείες. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πολίτες ενδέχεται να έχουν εμβολιαστεί ήδη πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου. Υπάρχει επιτέλους φως στο τέλος του τούνελ», επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην Ευρωβουλή.

«Τα εμβόλια είναι σημαντικά, αλλά αυτό που μετράει είναι οι εμβολιασμοί. Τα κράτη μέλη πρέπει να ετοιμαστούν τώρα», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Εν ολίγοις: τα κράτη μέλη πρέπει να προετοιμαστούν επιμελητειακά για την ανάπτυξη εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων. Επειδή αυτό είναι το εισιτήριό μας για αυτήν την έξοδο από την πανδημία», ανέφερε.

There is light at the end of the tunnel.

The @EU_Commission has secured contracts with 6 vaccines companies.

The 1st 🇪🇺citizens might already be vaccinated before the end of December.

Member states must get ready now for vaccinations. This is our ticket out of this pandemic.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2020