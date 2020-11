Trash The Bachelor : Είναι ή όχι οι πραγματικοί γονείς του Παναγιώτη Βασιλάκου αυτοί που εμφανίστηκαν

Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς, μετά το live του «Just the two of us» και έριξε τις σπόντες του .

Ο έντονος εκνευρισμός

«Εκνευρίστηκε η Έφη. Η Έφη γενικά είναι δύσκολος χαρακτήρας, ότι πάω να κάνω βρίσκει κάτι να μου την πει. Δεν ξέρω αν θα τα βρω ή όχι. Δεν ξέρω αν θα μείνω στο Just μέχρι τέλους. Μπορεί να έρθει και η Πηγή Δεβετζή, δεν ξέρω. Οι πρόβες είναι πολύ δύσκολο να γίνουν γιατί η Έφη είναι στο σπίτι της, εγώ είμαι στο δικό μου. Τηλεφωνικώς. Στο τέλος μπορεί να φύγω, να κάνει με την Πηγή να τελειώνουμε, αν έχει τέτοιο πρόβλημα μαζί μου. Η Έφη είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ και θαυμάζω αλλά ο χαρακτήρας της κάνει να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ με την Χαρά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Η Χαρά είναι άγιος άνθρωπος και η Έφη έχει αυτό το τσαγανό», είπε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

