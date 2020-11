Όλο και πιο κοντά, έρχεται η ώρα, που το πολυπόθητο εμβόλιο κατά του κοροναϊού, θα μπει στο πεδίο της μάχης κατά της πανδημίας.

Μετά την κατάθεση της αίτησης από τη Pfizer στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ για επείγουσα αδειοδότηση του εμβολίου της, τίθεται σε κίνηση μια ταχεία ρυθμιστική διαδικασία που θα μπορούσε να επιτρέψει τους πρώτους εμβολιασμούς.

Σημειώνεται ότι το «πράσινο φως» για έγκριση του εμβολίου στην Ευρώπη είναι πιθανόν να δοθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σύμφωνα με την πρόεδρο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως τόνισε με tweet της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ένα ακόμη συμβόλαιο για να εξασφαλίσει ένα από τα πολλά υποσχόμενα μελλοντικά εμβόλια κατά του κορανοϊού, τονίζοντας πως μέχρι στιγμής, η Ευρώπη έχει διασφαλίσει 1,2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων.

«Υπογράψαμε το 5ο μας συμβόλαιο με έναν κατασκευαστή εμβολίων, για να εξασφαλίσουμε ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα μελλοντικά εμβόλια για τους Ευρωπαίους», αναφέρει η κ. ντερ Λάιεν.

We have signed our 5th contract with a vaccine producer, to secure one of the most promising future vaccines for Europeans.

Overall, we have secured 1.2 billion doses of future vaccines so far. More will follow.

A safe and effective vaccine can help us return to normal life. https://t.co/jV0fsJXkpS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2020