Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε 5-0 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 5η αγωνιστική της Bundesliga και βρίσκεται στο -1 από την Λειψία που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ωστόσο, μόλις στο 3ο λεπτό του παιχνιδιού, ο Αλφόνσο Ντέιβις τραυματίστηκε και αποχώρησε κλαίγοντας από τον αγωνιστικό χώρο.

Όπως ανακοίνωσαν οι Βαυαροί, ο 20χρονος μέσος τραυματίστηκε στον δεξί αστράγαλο και θα απουσιάσει από την αγωνιστική δράση από 6 έως 8 εβδομάδες.

ℹ️ @AlphonsoDavies has suffered a ligament injury in his right ankle and will miss the next six-to-eight weeks.

Get well soon, Alphonso 🙏#MiaSanMia #ComeBackStronger pic.twitter.com/mHiltU8Fqe

— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 24, 2020