Ο Μπαράκ Ομπάμα συνεχάρη τον Λεμπρόν Τζέιμς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την 4η φορά που αναδείχθηκε ως MVP των τελικών του ΝΒΑ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, εξήρε την προσφορά του «βασιλιά» τόσο εντός παρκέ, όσο κι εκτός αγωνιστικού χώρου.

«Υπερήφανος για τον φίλο μου, Κινγκ Τζέιμς, για τον τέταρτο τίτλο, την τέταρτη βράβευση ως MVP των τελικών, αλλά και για το γεγονός, πως ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μετά από 17 σεζόν και τις ξεπερνά, ως ένας εξαιρετικός ηγέτης που είναι στο παρκέ, αλλά και στον δημόσιο βίο όπου μάχεται για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την κοινωνική δικαιοσύνη και την Δημοκρατία μας».

Proud of my friend @KingJames for his fourth title, fourth Finals MVP, and for not only living up to the hype after seventeen seasons, but surpassing it as an extraordinary leader both on the court and in the public arena fighting for education, social justice, and our democracy. pic.twitter.com/2IB3ZDI4Nf

— Barack Obama (@BarackObama) October 12, 2020