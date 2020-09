Ο Φελίπε Κουτίνιο αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, με την μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελόνα. Παρότι υπήρχε όψιον αγοράς, οι «βαυαροί» δεν την ενεργοποίησαν και ο 28χρονος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Βαρκελώνη.

Στο Μόναχο, ο διεθνής άσος έπαιξε σε 38 συμμετοχές με απολογισμό 11 γκολ και εννιά ασίστ ενώ κατέκτησε από ένα πρωτάθλημα Γερμανίας, ένα κύπελλο και ένα Champions League.

Μάλιστα, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της γερμανικής ομάδας, στην ευρεία νίκη (8-2) επί του νυν συλλόγου του για τα προημιτελικά του Champions League.

Με την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα, θα φανεί αν θα παραμείνει στην Ισπανία ή όχι. Πάντως, ο Ρόναλντ Κούμαν έδειξε να θέλει να τον έχει μαζί του στην προετοιμασία της ομάδας ενώ παράλληλα, θα αγωνιστεί στην θέση που έπαιζε και στην Λίβερπουλ.

