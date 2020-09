Must Read

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εβδομάδα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου «Πέρα από τα Σύνορα», μια γιορτή του πολιτισμού που, εν μέσω πανδημίας, δέχτηκε 304 συμμετοχές από 50 χώρες.

Διοργανωτές ήταν το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών σε συνεργασία με τις Ecrans des Mondes (Παρίσι) και τη Society for the Restoration of Megisti, Castellorizo (Σίδνεϋ).

Το Φεστιβάλ τέθηκε υπό την αιγίδα και τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, απένειμε για πρώτη φορά το ειδικό βραβείο «Οδυσσέας», ένα βραβείο που η Γενική Γραμματεία θέσπισε για να βραβεύσει το καλύτερο ιστορικό ντοκιμαντέρ απόδημου δημιουργού. Παρών και ο ομογενής Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, κ. Arthur Spyrou.

Απευθύνοντας χαιρετισμό κατά την τελετή λήξης, ο Γενικός Γραμματέας Χρυσουλάκης δήλωσε πως «Ο «Οδυσσέας» είναι ένα βραβείο-σύμβολο του πολιτισμού μας που, από απόψε, θα μπορεί να ταξιδεύει όπου υπάρχει και αναπνέει η Ομογένειά μας. Είναι το πρώτο που απονέμεται ειδικά σε απόδημο δημιουργό και το πρώτο που δίνει το έναυσμα για ακόμα περισσότερες δημιουργίες που παράγουν πολιτισμό, για διαρκώς πιο ενδιαφέρουσες ιστορικές προσεγγίσεις και αναλύσεις μέσα από τη ματιά των ομογενών μας».

Το πρώτο βραβείο «Οδυσσέας» δόθηκε στο ντοκιμαντέρ «Στη σιωπή του βυθού» του Φίλιππου Βαρδάκα, ενώ άλλοι δύο ομογενείς απέσπασαν το βραβείο του Καλύτερου Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για το 56λεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ο Σπύρος και ο Γύρος του Θανάτου», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη και της Λίνας Καφίδα.

Ο Δήμος Μεγίστης τίμησε τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού για τη στήριξη που παρέχει στο ακριτικό Καστελλόριζο και τα προγράμματα που υλοποιούνται για το νησί, για τους κατοίκους του και τους απόδημους του από τη Γενική Γραμματεία.