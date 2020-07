Καινοτομία

Σπουδαία διεθνής διάκριση για ελληνική spin-off εταιρεία βιοτεχνολογίας

Η εταιρεία ResQ Biotech μια spin-off του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που έχει την έδρα της στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών επιλέχθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες εταιρείες από όλο τον κόσμο ως εταιρεία "one to watch" στο διαγωνισμό καινοτομίας The Spinoff Prize 2020