Τα ειρωνικά σχόλια των χρηστών του Twitter συγκέντρωσε η ειρωνική ανάρτηση του πρώην σύμβουλου στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, Νίκου Καρανικά, προς την διακεκριμμένη βυζαντινολόγο Ελένη Αρβελέρ.

«Σήμερα έγινε η πραγματική άλωση της Πόλης. Αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά έχουν δακρύσει δεν θα εκπλαγώ, ούτε για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες» είπε η κυρία Αρβελέρ σχολιάζοντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

«Δάκρυσα με την Αρβελέρ που δάκρυσε με την δεύτερη άλωση της Αγίας Σοφίας. Ευτυχώς που είναι πολυσπούδαστη και λέει καμιά εξυπνάδα για να συγκινήσει τους δεξιούς εθνικιστές ανιστόρητους της ΝΔ», σχολίασε ειρωνικά μέσω Twitter ο Ν. Καρανίκας, ο οποίος μέσα σε λίγες ώρες δέχτηκε την απάντηση από χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Καρανικα είσαι η απόδειξη για τη ξεφτίλα που λέγεται αριστερά. Συνέχισε έτσι μόνο καλο κανείς. Τώρα μεταξύ μας, ξέρεις η Ελένη που θα είναι την επόμενη σεζόν?

— Out of the Square. (@Plasticpicture) July 12, 2020