Ο ριψοκίνδυνος αμερικανός πιλότος Μάικ Χιούζ, γνωστός με το ψευδώνυμο Mad Mike, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αποτυχημένης απόπειρας εκτόξευσης αυτοσχέδιου πυραύλου στην έρημο της Καλιφόρνια.

Ο «τρελο-Μάικ», όπως αναφέρει το BBC, βρήκε τραγικό θάνατο όταν ο ατμοκίνητος πύραυλός του συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση κοντά στο Μπάρστοου το Σάββατο.

Ενα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον πύραυλο να εκτοξεύεται στον ουρανό προτού πέσει στο έδαφος μετά από λίγο.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020