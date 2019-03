Η Μπέρμιγχαμ υποδέχεται αυτή την ώρα την Άστον Βίλα στο μεγάλο ντέρμπι της πόλης αλλά και της Τσάμπιονσιπ και η κατάσταση βγήκε εκτός ορίων με κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στα αγγλικά γήπεδα.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν συμπληρωθεί το 10ο λεπτό του ματς, οπαδός των γηπεδούχων εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με μπουνιά στο πρόσωπο τον 23χρονο αρχηγό των φιλοξενούμενων, Τζακ Γκρίλις.

Όπως είναι λογικό, όλοι έπεσαν πάνω στον δράστη, ενώ οδηγήθηκε και στο αστυνομικό τμήμα σε μία κίνηση απίστευτη που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και προκαλεί σοκ.

Δείτε το βίντεο:

Fan attacking Grealish from behind. That is absolutely disgraceful… #avfc pic.twitter.com/ItheszrF5P

— Ian DW (@sportdw) March 10, 2019