ΣΥΡΙΖΑ: Καταλύτης η διαγραφή Πολάκη για ξεκαθάρισμα πριν το κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 17 Μαΐου 2026, 08:58

Νέα δεδομένα για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Πολάκη, το σήμα Φάμελλου στην Αμαλίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Η διαγραφή Πολάκη μπορεί να έσκασε σαν βόμβα και να ήταν μια προσωπική απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί μια εξέλιξη που βάζει νέα δεδομένα στο ζήτημα της συμπόρευσης με το νέο κόμμα Τσίπρα.

Αναμφίβολα η αντίδραση του κ. Πολάκη στα όσα δήλωσε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο νέο κόμμα Τσίπρα μαζί με τα περιουσιακά του στοιχεία ήταν δυσανάλογη της απήχησης εντός του κόμματος της άποψης που εξέφρασε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Η προσωπική και προσβλητική ανάρτησή του για κρυφό σχέδιο, όπως την εξέλαβε ο ίδιος ο κ. Φάμελλος, αλλά και τα περισσότερα στελέχη του κόμματος, ήταν η βασική αιτία της διαγραφής του αψύ Σφακιανού.

Βασική αιτία ωστόσο της αντίδρασης του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή παραμένει η δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα στο οποίο τόσο ο κ. Πολάκης όσο και τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο μέτωπο που είχε συγκροτήσει με τον Νίκο Παππά δεν έχουν θέση στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Αυτό την ώρα όμως που η πλειοψηφία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προσβλέπει στη συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε σημάδι στον ορίζοντα για το πως μπορεί να γίνει αυτό.

Προσωπική απόφαση

Η ακαριαία απόφαση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ήταν μια απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου ανάλογη με την απόφαση που πήρε για την διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη καθώς εν μέσω δύσκολων και εξαιρετικά λεπτών ισορροπιών που κρατά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ανέχεται και προσωπικές προσβολές.

Πρακτικά πάντως ο κ. Πολάκης τίθεται αυτοδίκαια εκτός των ανώτερων κομματικών οργάνων καθώς στο τελευταίο Συνέδριο είχε ληφθεί η απόφαση οι βουλευτές να μετέχουν αριστίνδην στην Κεντρική Επιτροπή και να μην εκλεγούν.

Το μόνο που μένει στον κ. Πολάκη είναι να «μπουκάρει» στην Πολιτική Γραμματεία σημείωναν με νόημα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν το σενάριο της οριστικής διαγραφής του και από απλό μέλος με παραπομπή του στο πειθαρχικό να απομακρύνεται για την ώρα.

Αποφάσεις

Η απομάκρυνση πλέον του κ. Πολάκη από το εσωκομματικό προσκήνιο ανατρέπει τα δεδομένα με κυριότερο στοιχείο αυτό της απαλλαγής της πλειοψηφίας και της ηγεσίας από το άγχος της επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα βαθιά φάση εσωστρέφειας.

Ο κ. Πολάκης τόσο τις τελευταίες ημέρες όσο και από τη στιγμή που κλείδωσε η δημιουργία του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα ξεκαθάριζε σε όλους τους τόνους ότι μένει ΣΥΡΙΖΑ κόντρα στην επίσημη θέση του κόμματος και της απόφασης της ΚΕ υπέρ της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, των συνεργασιών και κατά της μοναχικής πορείας και περιχαράκωσης.

Όπως σημείωναν, πάντα υπήρχε η ανησυχία στις συνεδριάσεις των οργάνων για νέα εσωστρέφεια με ανταλλαγές πυρών που θα καθιστούσαν το ΣΥΡΙΖΑ και τα ίδια τα στελέχη μη ελκυστικά ως συνομιλητές στο ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Τέτοιες εικόνες από το πρόσφατο παρελθόν θα απομόνωναν το κόμμα και θα το υποχρέωναν σε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, αλλά με τα δημοσκοπικά δεδομένα να καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και την είσοδο στην επόμενη Βουλή.

Πλέον η πλειοψηφία φαίνεται σε πρώτη φάση να απαλλάσσεται από το άγχος το τοξικό κλίμα να τροφοδοτηθεί μέσα από το ίδιο το κόμμα.

Σε δεύτερο φάση ευελπιστούν ότι μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις τους σε κλίμα σοβαρότητας.

Η Αμαλίας

Τυχόν τοξικότητα εξάλλου και επανάληψη των σκληρών αντιπαραθέσεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα επηρέαζε άπαντες και εξ αντανακλάσεως οι συνέπειες της παλιάς παθογένειας θα έφταναν μέχρι και την Αμαλίας.

Με τη διαγραφή Πολάκη ο κ. Φάμελλος μοιάζει να στέλνει μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα ότι γίνονται κινήσεις που βοηθούν στην κατεύθυνση της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου απομονώνοντας πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινο πανί στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Πρόσωπα με γνώση των διαθέσεων του κ. Τσίπρα είναι κάθετοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση το μήνυμα Φάμελλου να το λαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση που το μείζον είναι η ανακήρυξη του νέου φορέα που δεν ταυτίζεται σε τίποτα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν αλλάζει τίποτε σε όλα όσα έχει δηλώσει δημόσια ο ίδιος ο κ. Τσίπρας σε σχέση με το πρώην κόμμα του.

Από τη μια πλευρά δεν θα κάνει καμία συνεννόηση με οργανωμένη ομάδα και ιδίως με κόμμα για την συμπόρευση και από την άλλη πλευρά το κάλεσμά του εξακολουθεί να αφορά σε πρόσωπα χωρίς συμφωνίες και διαπραγματεύσεις για θέσεις και ρόλους.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα να κάνει σκέψεις για το πως θα πάρει στο νέο φορέα που δημιουργεί παλιούς συντρόφους που τους θέλει μαζί του, ωστόσο σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Δημήτρης Τερζής
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 21:10

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Καλή επιτυχία! 17.05.26

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

