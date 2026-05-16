Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα δώσει, το βράδυ της Κυριακής (17/5, 19:30), το τελευταίο του ματς για τη φετινή σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μία αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της «Allwyn Arena».

Ο Βάσκος τεχνικός τους πήρε όλους. Και τους 25 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του. Και τον Ντάνιελ Ποντένσε και τον Σαντιάγκο Έσε. Γίνεται ειδική μνεία στους δύο τελευταίους, καθότι δεν γνώριζε μέχρι πριν λίγες ώρες ο Μεντιλίμπαρ αν θα τους είχε εν τέλει στη διάθεσή του.

Και οι δύο «ερυθρόλευκοι» που τραυματίστηκαν στα δύο τελευταία ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΠΑΟ, αντίστοιχα, κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να παίξουν στο καθοριστικό ματς με την ΑΕΚ.

Για τον Ποντένσε τα πράγματα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα, καθώς πιθανότατα θα βρίσκεται ακόμη και στην 11άδα, ενώ ο Έσε από την άλλη δίνει «μάχη» με τον χρόνο για να μπορέσει να ξεπεράσει πλήρως το χτύπημα που είχε την Τετάρτη (13/5) και τον ανάγκασε να αποχωρήσει στο πρώτο ημίχρονο. Τόσο ο Πορτογάλος όσο και ο Αργεντινός άσος βρέθηκαν και την Παρασκευή (15/5) στον Ρέντη παρά το ρεπό που είχε δώσει ο Μεντιλίμπαρ και έκαναν ατομικά προγράμματα και θεραπεία.

Και όπως φαίνεται η παρουσία τους στην αποστολή «λέει» πως όλα πήγαν καλά. Με τον Ποντένσε να διεκδικεί φανέλα βασικού και τον Έσε λεπτά συμμετοχής, εφόσον χρειαστεί.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: