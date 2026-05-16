Πόλο: Ο Ολυμπιακός έχει στόχο το 2-0 κόντρα στη Βουλιαγμένη
Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βουλιαγμένη στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για τον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Water Polo League, με στόχο το 2-0 στη σειρά και την πρόκριση στους τελικούς.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Champions League στην Μάλτα, με τη νίκη (16-17) επί της Μπρέσια στην Ιταλία, στο ματς της 5ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού επιστρέφει στη «μάχη» του πρωταθλήματος. Το Σάββατο (16/5) στις 17:00 (EPT Sports 2), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού, για τον δεύτερο ημιτελικό των playoffs της Water Polo League, με στόχο το 2-0 στη σειρά και την πρόκριση στους τελικούς.
«Να μην επαναπαυθούμε, να πάρουμε την πρόκριση»
Βαγγέλης Πούρος: «Αύριο, αντιμετωπίζουμε την Βουλιαγμένη, στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος, ένα πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι για εμάς. Θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση για τον τελικό, αυτός είναι ο στόχος. Παρότι προερχόμαστε από ένα πάρα πολύ απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι στην Ιταλία με την Μπρέσια, που καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση για το Final-4, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναπαυθούμε, διότι αντιμετωπίζουμε μια επίσης πολύ καλή ομάδα, όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν, την Βουλιαγμένη. Θέλουμε να μπούμε με την ίδια σοβαρότητα που μπήκαμε και στο ματς της Τετάρτης και να πάρουμε την πρόκριση για τον τελικό από αύριο».
⚡️MATCHDAY
🆚 NO Βουλιαγμένης
🏆 Waterpolo League
📆 2ος Ημιτελικός
⏰ 17:00
📺 ΕΡΤ 2 Σπορ#osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP pic.twitter.com/FjTfuia168
— Olympiacos Piraeus (@OlympiacosSFP) May 16, 2026
- Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
- Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ
- Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
- Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»
- Πόλο: Ο Ολυμπιακός έχει στόχο το 2-0 κόντρα στη Βουλιαγμένη
- Αυτοί είναι οι διαιτητές επιλέχθηκαν για το Final Four της Euroleague
- Διπλό πρόβλημα στη Ρεάλ λίγο πριν το Final Four: Η… εμφάνιση των Ταβάρες και Λεν (vid)
- O Μουρίνιο έτοιμος για την μεγάλη επιστροφή στην Ρεάλ! (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις