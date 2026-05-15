Γλαβίνας για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης

Ο Θανάσης Γλαβίνας από το ΠΑΣΟΚ μίλησε για την υπόθεση γύρω από το ακίνητο που μισθώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, ενώ χαρακτήρισε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη «κοινό συκοφάντη και ψεύτη».

«Το ένα εκατομμύριο δεν ισχύει, το είπε ο κ. Ανδρουλάκης πολύ καθαρά»

Ο κ. Γλαβίνας είπε αρχικά: «από έναν ανύπαρκτο φανταστικό δημοσιογράφο, δεν υπάρχει από ό,τι ξέρω ο κ. Κατακουζηνός, βγαίνει ένα δημοσίευμα το οποίο ανακινεί ένα θέμα με πολλές λάθος πληροφορίες, που υπάρχει από το 2004 όταν έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήξερε το 2004 ότι θα γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν ο διαγωνισμός έγινε μειοδοτικός, το Κτηματολόγιο κατέληξε στο ότι αυτό είναι το κατάλληλο ακίνητο.

Επί πολλά χρόνια μάλλον συνεχίζει και πιστεύει ότι είναι το κατάλληλο ακίνητο. Αν υπήρχε καταγγελία ότι δεν είναι το σωστό ακίνητο, μπορούσε να γίνει εδώ και χρόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι μονόπλευρα ανανεώνεται η σύμβαση από το Κτηματολόγιο».

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε: «Ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης, η ντροπή της ελληνικής πολιτικής ζωής εδώ και πολλά χρόνια. Είπε εκατό ψέματα κατά του κ. Ανδρουλάκη μόνο και μόνο για να συκοφαντήσει. Το ένα εκατομμύριο δεν ισχύει, το είπε ο κ. Ανδρουλάκης πολύ καθαρά. Ο κ. Γεωργιάδης είπε μόνο ψέματα».

Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μιλώντας στο Action24, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες περί δήθεν ηθικού ζητήματος με το ακίνητό του και τη μίσθωσή του στο Κτηματολόγιο.

Χαρακτήρισε υπουργούς και στελέχη της ΝΔ – με ειδική αναφορά στον Άδωνι Γεωργιάδη – ως «ψεύτες και συκοφάντες».

Ξεκαθάρισε πως το ακίνητο νοικιάστηκε μέσω ανοιχτού διαγωνισμού το 2004, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί είσπραξης ενός εκατομμυρίου ευρώ ή κρατικής χρηματοδότησης για ανακαίνιση. Τόνισε, μάλιστα, ότι τα εισοδήματά του είναι πλήρως και διπλά φορολογημένα.

Έκανε λόγο για βιομηχανία κατασκευής «fake news» (φέρνοντας ως παράδειγμα ανύπαρκτους συντάκτες άρθρων) και δολοφονίας χαρακτήρων από κυβερνητικά στελέχη και τρολ, υπενθυμίζοντας ότι το 2022 τον παρουσίαζαν ακόμα και σαν πράκτορα της Τουρκίας.