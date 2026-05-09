InTalks 09 Μαΐου 2026, 11:00
Eνσωμάτωση

Κώστας Μπακογιάννης στο in: Η υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, το «ψυγείο» και η πολιτική

Σε συνέντευξή του στο in, μιλά για το βάρος του ονόματος «Μπακογιάννης», τη Νέα Δημοκρατία, τη Λάουρα Κοβέσι, την αυτοδιοίκηση και την Αθήνα. Αιχμές για τον Δήμαρχο Χαρη Δούκα.

Ελένη Στεργίου
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Ο Κώστας Μπακογιάννης μιλά στο in για την σημασία της πολιτικής, για το επίθετο «Μπακογιάννης», για την Νέα Δημοκρατία αλλά και για τη σχέση της πολιτικής με τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, με αφορμή και τη δημόσια συζήτηση γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στη συνέντευξη αναφέρει πως οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα ονόματα, αλλά από τις πράξεις, τις επιλογές και το αποτύπωμά τους. Υπερασπίζεται την αυτοδιοίκηση ως χώρο «υψηλής πολιτικής», μιλά για τη ΝΔ ενόψει του Συνεδρίου.

Η απόφαση να ασχοληθεί με την πολιτική

Ο Κώστας Μπακογιάννης συνδέει την είσοδό του στην πολιτική με ένα βαθιά προσωπικό βίωμα: την απώλεια του πατέρα του σε ηλικία 11 ετών και τη συμπαράσταση που ένιωσε τότε η οικογένειά του από ανθρώπους άγνωστους προς εκείνον.

Αυτό, όπως λέει, του δημιούργησε την ανάγκη να «ανταποδώσει» και να φανεί χρήσιμος. Παρουσιάζει την πολιτική προσπάθεια προσφοράς, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι έχει κάνει λάθη, τα οποία όμως, όπως υποστηρίζει, έγιναν στην προσπάθεια να πράξει το σωστό.

Το όνομα «Μπακογιάννης» και η προσωπική ευθύνη

Για το επίθετό του, δηλώνει περήφανος τόσο για την πολιτική όσο και για την οικογενειακή του κληρονομιά. Αναφέρεται με τιμή στον έναν παππού του, που υπήρξε πρωθυπουργός, αλλά και στον άλλον, που ήταν παπάς στα βουνά της Ευρυτανίας.

Eπιχειρεί να βάλει ένα όριο: το όνομα μπορεί να αποτελεί κληρονομιά, αλλά δεν αρκεί. Οι άνθρωποι, όπως λέει, κρίνονται από τις πράξεις και τις επιλογές τους. Με άλλα λόγια, το επίθετο δεν είναι ούτε ασπίδα ούτε άλλοθι· είναι βάρος ευθύνης.

Η υποψηφιότητα στην Αθήνα: δε θα περάσω τα επόμενα δυόμιση χρόνια στο ψυγείο

Για το πολιτικό του μέλλον και το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας στον Δήμο Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης αποφεύγει να ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του. Ξεκαθαρίζει ότι «όταν έρθει η ώρα» θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα των επόμενων κινήσεών του.

Λέει πως θέλει να παραμείνει χρήσιμος, παραγωγικός και δημιουργικός μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Δηλώνει παρών στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις γειτονιές της Αθήνας, όπου, όπως λέει, περπατά, συνομιλεί με τους πολίτες και κυρίως τους ακούει, ώστε να μπορεί να μεταφέρει τη φωνή τους όταν χρειάζεται.

“Έχουμε ακόμα δυόμιση χρόνια μέχρι τις δημοτικές εκλογές. Εγώ δε θέλω να περάσω τα επόμενα δυόμιση χρόνια στο ψυγείο περιμένοντας. Θέλω να είμαι όσο μπορώ πιο χρήσιμος, πιο παραγωγικός και πιο δημιουργικός αυτή την περίοδο. Και αυτό κάνω είτε είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν χάνω ούτε ένα λεπτό, είτε είμαι στις γειτονιές. Περπατάω αυτή την πόλη, μιλάω με τους ανθρώπους κυρίως τους ακούω, για να μπορώ να είμαι η φωνή τους όταν χρειαστεί”, αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Η Αθήνα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως part-time

Ο Κώστας Μπακογιάννης ασκεί κριτική στη λογική να χρησιμοποιείται ο Δήμος Αθηναίων ως «σκαλοπάτι» για άλλες πολιτικές φιλοδοξίες.
Για την κριτική που ασκεί στον Δημαρχο Αθηναίων Χάρη Δούλα τονίζει πως το πρόβλημά του δεν είναι το πρόσωπο, αλλά κυρίως η νοοτροπία.

“.. δε λέω τίποτα τώρα καινούριο. Το βιώνουμε στην πιο ακραία του εκδοχή τώρα, με τον σημερινό δήμαρχο, ο οποίος με το που εξελέγη έψαχνε την πόρτα για να φύγει. Για να πάει κάπου αλλού. {…} Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι το πρόσωπο. Το πρόβλημά μου είναι η λογική. Μια λογική χαλαρή που θεωρεί ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Μια λογική που θέλει την Αθήνα, ως ένα εργαλείο, ως ένα όπλο, πολιτικό. Όταν η Αθήνα είναι πολύ περισσότερα από αυτό. Και όταν αξίζει στην Αθήνα, η συνέπεια, η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία.”, αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης.

Η αυτοδιοίκηση ως «υψηλή πολιτική»

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται την αυτοδιοίκηση απέναντι στην αντίληψη ότι αποτελεί «χαμηλή» πολιτική ή ενδιάμεσο σκαλοπάτι για άλλες φιλοδοξίες.

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η αυτοδιοίκηση είναι η πιο άμεση μορφή πολιτικής, γιατί αφορά την καθημερινότητα: το σχολείο, το πεζοδρόμιο, την παιδική χαρά, το πράσινο, το φως, την ασφάλεια. Εκεί, όπως τονίζει, δεν μετρά τόσο τι λες ή πώς λέγεσαι, αλλά τι κάνεις και ποιο αποτέλεσμα αφήνεις πίσω σου.

Τα προβλήματα της πόλης

Ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρεται σε συγκεκριμένα προβλήματα της Αθήνας: για τη φιλοξενία των αστέγων, των κακοποιημένων γυναικών, τις λακκούβες, το κυκλοφοριακό, τη στάθμευση, τα πάρκινγκ και τη δημοτική συγκοινωνία.

Μέσα από το «Παρατηρητήριο Καθημερινότητας», όπως λέει, η ομάδα του συγκεντρώνει προβλήματα από τις γειτονιές και τα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένες διευθύνσεις και παραδείγματα. Το μήνυμά του είναι ότι η πόλη δεν χρειάζεται γενικόλογες αντιπαραθέσεις, αλλά πρακτικές λύσεις.

Ο βασικός του φόβος είναι ότι, αν η Αθήνα συνεχίσει στην ίδια πορεία, κινδυνεύει να γίνει αβίωτη για τις επόμενες γενιές. Γι’ αυτό επιμένει ότι οι σημερινές αποφάσεις θα καθορίσουν την πόλη του αύριο. Το ζητούμενο, όπως το περιγράφει, είναι μια Αθήνα ανθρώπινη, ασφαλής, λειτουργική, με επίκεντρο τον κάτοικο, τον ηλικιωμένο, το παιδί, τον άστεγο, την οικογένεια, τον άνθρωπο της γειτονιάς.

Η ανάγκη εσωτερικού διαλόγου στη ΝΔ

Ο Μπακογιάννης χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία «μεγάλο, ανοιχτό, δημοκρατικό κόμμα» και συνδέει τις προσυνεδριακές διαδικασίες με την ανάγκη εσωτερικής συζήτησης.

Το βασικό του μήνυμα είναι ότι, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, θα ήταν λάθος να θεωρεί κανείς πως όλα είναι τέλεια και δεν χρειάζεται καμία συζήτηση. Αντίθετα, ο διάλογος στο εσωτερικό της παράταξης παρουσιάζεται ως ένδειξη υγείας και πολιτικού οξυγόνου.

Η τοξικότητα και η απαξίωση της πολιτικής

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συνέντευξης είναι η κριτική του στην τοξικότητα της δημόσιας ζωής. Κατά την άποψή του, αυτή η κατάσταση απομακρύνει τους πολίτες από την πολιτική, ενισχύει τη δυσπιστία, την απαξίωση και τον κυνισμό.

Η Κοβέσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι θεσμοί

Στο ζήτημα της Δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μπακογιάννης δηλώνει ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους και απορρίπτει τη λογική της «δικαιοσύνης α λα καρτ». Για τη Λάουρα Κοβέσι, λέει ότι δεν τον ενθουσίασε το ύφος και ο τόνος της. Το δημοκρατικό παιχνίδι, όπως σημειώνει, έχει κανόνες και κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του μεγαλύτερο από αυτούς.

Business
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το μήνυμα της ανθεκτικότητας οι «μεγάλοι»

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Κόσμος
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Ισόβια για τη δολοφονία 34χρονου στις Σέρρες, ανήμερα Πρωτοχρονιάς – Βαριές ποινές και σε τρεις συνεργούς
Ελλάδα 09.05.26

Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Σύνταξη
«Η Ολυμπία αυτή δούλευε σε τουριστικό πρακτορείο» – Έρευνα στη Σαντορίνη για την εξαφάνιση θρίλερ στη Νέα Ιωνία
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Η έρευνα του «Τούνελ» έφτασε μέχρι τη Σαντορίνη έπειτα από μαρτυρία από το οικογενειακό περιβάλλον ότι η Ολυμπία Κηρύκου ζει στη Σαντορίνη, έχει παντρευτεί και έχει δύο παιδιά

Σύνταξη
Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Τελευταίο σταθμός σήμερα η Θεσσαλονίκη πριν το Συνέδριο της ΝΔ – Ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια
Πολιτική 09.05.26

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου που θα διεξαχθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ, θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ενώ το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Μήνυμα Τασούλα για την Ημέρα της Ευρώπης: Η ΕΕ παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών
Πολιτική 09.05.26

«Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική. Μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν», αναφέρει ο ΠτΔ, Κωνστανίνος Τασούλας, στο μήνυμά του για την Ημέρα της Ευρώπης

Σύνταξη
Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

Σύνταξη
KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Σύνταξη
Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής
Άκρατος επεκτατισμός 09.05.26

Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Τζούλη Τούντα
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Σύνταξη
Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση – Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Σύνταξη
Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά
Ελλάδα 09.05.26

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

Σύνταξη
«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 09.05.26

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Αναστασία Σταματοπούλου
Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
Κόσμος 09.05.26 Upd: 12:10

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

