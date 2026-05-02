Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI

Τρία και πλέον χρόνια μετά την είσοδο της Qatar Sports Investments (QSI) στο μετοχικό κεφάλαιο της Μπράγκα, το τοπίο γύρω από τη στρατηγική του ομίλου που ελέγχει την Παρί Σεν Ζερμέν αρχίζει να ξεκαθαρίζει.

Σε αντίθεση με το City Group των Εμιράτων (12 ομάδες) ή το δίκτυο της Red Bull, οι Καταριανοί επέλεξαν για τον πορτογαλικό σύλλογο έναν δρόμο πιο στρατηγικό και λιγότερο «θορυβώδη», αποφεύγοντας την πολιτική του ανοιχτού μπλοκ επιταγών.

Η συμμετοχή της QSI στην Μπράγκα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 με ένα ποσοστό 21,7%, το οποίο σήμερα αγγίζει το 30%. Ωστόσο, η αναμενόμενη οικονομική «έκρηξη» δεν ήρθε ποτέ με τη μορφή ακριβών μεταγραφών. Όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του συλλόγου, Αντόνιο Σαλβαδόρ, η QSI δεν επένδυσε επιπλέον κεφάλαια πέρα από την αγορά των μετοχών.

Η Μπράγκα συνεχίζει να αναπτύσσεται βασιζόμενη στα δικά της έσοδα, χρησιμοποιώντας τη συνεργασία με το Κατάρ κυρίως για την ενίσχυση του brand name της και την αναβάθμιση των υποδομών της, όπως η ακαδημία και η αθλητική πόλη.

Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση άσκησης «soft power» (ήπιας ισχύος). Ο στόχος του Αλ Κελαϊφί δεν είναι ο άμεσος έλεγχος του αγωνιστικού τμήματος, αλλά η δημιουργία ενός θεσμικού αγκυροβολίου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Πορτογαλία, άλλωστε, αποτελεί την «καρδιά» της ανίχνευσης ταλέντων και της διασύνδεσης με τη Λατινική Αμερική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην οργανωτική δομή της QSI και της λίγκας του Κατάρ κατέχουν θέσεις-κλειδιά Πορτογάλοι τεχνοκράτες, όπως ο Αντέρο Ενρίκε και ο Ζάιμε Τεϊσέιρα, δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο επιρροής.

Η Μπράγκα λειτουργεί πλέον ως στρατηγικός εταίρος που βοηθά το Κατάρ να αποκτήσει βάθος και διασυνδέσεις χωρίς να προκαλεί τις αντιδράσεις που επιφέρει η απόλυτη multipropiedad (πολυϊδιοκτησία). Την ίδια στιγμή, η επέκταση της QSI συνεχίζεται προσεκτικά, όπως έδειξε η εξαγορά της βελγικής ΚΑΣ Όιπεν τον Οκτώβριο του 2025.

Το μήνυμα είναι σαφές: η επιρροή κερδίζεται μέσω της εικόνας, της τεχνογνωσίας και της μακροπρόθεσμης παρουσίας, και όχι απαραίτητα μέσω των δαπανηρών μεταγραφικών κινήσεων που χαρακτήρισαν τα πρώτα χρόνια της Παρί Σεν Ζερμέν.