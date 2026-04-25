Τι χρήματα θα λάβουν οι ομάδες της Euroleague που έμειναν εκτός play offs – Τι ισχύει από την 17η θέση και κάτω

Τα πλέι ιν της Euroleague ολοκληρώθηκαν και πλέον έχουμε τις οκτώ ομάδες που θα βρεθούν στα play offs και θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στο Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «Telekom Center» τον ερχόμενο Μάιο.

Στο μεταξύ για δώδεκα ομάδες το φετινό… ταξίδι τελείωσε, αφού δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Ωστόσο, οκτώ από αυτές θα δουν στα ταμεία τους ένα μικρό ποσό για την τελική τους κατάταξη. Συγκεκριμένα, όσες τερμάτισαν από την 9η έως τη 16η θέση, καθώς εκείνες που βρίσκονται από τη 17η και κάτω δεν θα λάβουν… τίποτα!

Τα χρήματα που θα λάβουν οι ομάδες της Euroleague

Μπαρτσελόνα και Ερυθρός Αστέρας που πάλεψαν για τη θέση τους στα πλέι οφ, τερματίζοντας εν τέλει στην 9η και τη 10η θέση, θα λάβουν 675.000 ευρώ και 600.000 ευρώ, αντίστοιχα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το λιθουανικό «BasketNews».

Από εκεί και πέρα, η Ντουμπάι ως 11η θα λάβει 525.000 ευρώ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ως 12η θα λάβει 450.000 ευρώ, η Μπάγερν Μονάχου ως 13η θα λάβει 375.000 ευρώ, η Αρμάνι Μιλάνο ως 14η λάβει 300.000 ευρώ, η Παρτίζαν ως 15η θα λάβει 225.000 ευρώ και η Παρί ως 16η θα λάβει 150.000 ευρώ. Συνεπώς χωρίς χρήματα θα μείνουν Βίρτους Μπολόνια, Μπασκόνια, Αναντολού Έφες και Βιλερμπάν.

Όσον αφορά τις θέσεις 5-8, η ομάδα που θα τερματίσει 5η θα πάρει 1.2 εκατομμύρια ευρώ, η 6η θα πάρει 1.05 εκατομμύρια ευρώ, η 7η θα πάρει 900.000 ευρώ και η 8η θα πάρει 750.000 ευρώ. Η τετράδα του Final Four έχει να λάβει: 1.5 εκατομμύριο η 4η ομάδα, 1.8 εκατομμύρια ευρώ η 3η ομάδα, 2.1 εκατομμύρια ευρώ η φιναλίστ και 2.4 εκατομμύρια ευρώ η νικήτρια.