Sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα δύο πρώτα ματς με τη Μονακό (pic)

Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν άμεσα την στήριξή τους στους Ερυθρόλευκους, στην προσπάθεια που θα κάνουν να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας.

Όπως ανακοίνωσε η Πειραϊκή ΚΑΕ, τα εισιτήρια για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις με τους Μονεγάσκους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εξαντλήθηκαν μόλις 55 λεπτά μετά την εκκίνηση της διαδικασίας. Έτσι το γήπεδο αναμένεται γεμάτο από τους φίλους της ομάδας που θα δώσουν το δικό τους χρώμα στα δύο αυτά ματς.

Η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

🔥 SOLD OUT σε χρόνο ρεκόρ! Σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια και των δύο αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στην AS Monaco εξαντλήθηκαν! 🔴⚪ Η δύναμή μας είστε εσείς. Συνεχίζουμε μαζί! ❤️ Με την βοήθεια της @Piraeus_Bank «κοκκινίζουμε» το ΣΕΦ και κάνουμε αποφασιστικό βήμα… pic.twitter.com/SssEhxqPkX — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 25, 2026

