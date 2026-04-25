Sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα δύο πρώτα ματς με τη Μονακό (pic)
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια για το Game 1 και το Game 2 κόντρα στη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague εξαντλήθηκαν.
Ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague και οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν άμεσα την στήριξή τους στους Ερυθρόλευκους, στην προσπάθεια που θα κάνουν να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας.
Όπως ανακοίνωσε η Πειραϊκή ΚΑΕ, τα εισιτήρια για τις δύο πρώτες αναμετρήσεις με τους Μονεγάσκους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εξαντλήθηκαν μόλις 55 λεπτά μετά την εκκίνηση της διαδικασίας. Έτσι το γήπεδο αναμένεται γεμάτο από τους φίλους της ομάδας που θα δώσουν το δικό τους χρώμα στα δύο αυτά ματς.
Η σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 25, 2026
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το sold out με τη Μονακό:
«SOLD OUT σε χρόνο ρεκόρ!
Σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια και των δύο αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στην AS Monaco εξαντλήθηκαν!
Η δύναμή μας είστε εσείς. Συνεχίζουμε μαζί!
Με την βοήθεια της τράπεζας Πειραιώς «κοκκινίζουμε» το ΣΕΦ και κάνουμε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Final 4!».
- Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
- «Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»
- «Έβραζε» με τη διαιτησία ο Αρμπελόα: «Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό…»
- «Ο Καρέτσας στο στόχαστρο της Τσέλσι και άλλων ομάδων της Premier League»
- Πιο βελτιωμένος παίκτης της σεζόν ο Αλεξάντερ-Γουόκερ των Χοκς (pic, vid)
- Τι χρήματα θα λάβουν οι ομάδες της Euroleague που έμειναν εκτός play offs – Τι ισχύει από την 17η θέση και κάτω
- Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)
