Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)

Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μονακό στη σειρά των playoffs, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Euroleague.

Φυσικά, πρόκειται για μία γνώριμη αντίπαλο για τους Ερυθρόλευκους, καθώς οι Πειραιώτες έχουν αναμετρηθεί με τους Μονεγάσκους συνολικά τέσσερις φορές, τα τελευταία πέντε χρόνια σε προημιτελικά ή ημιτελικά.

Oι δύο ομάδες συγκρούστηκαν για πρώτη φορά στα playoffs της σεζόν 2021-2022, όπου ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 3-2, ενώ ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τους Πειραιώτες αποτελεί ότι τέσσερα χρόνια μετά έχουν διατηρήσει επτά παίκτες στο ρόστερ τους, που είχαν αγωνιστεί σε αυτή τη σειρά.

Η σειρά κρίθηκε στις πέντε αναμετρήσεις, με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει το εισιτήριο για το Final Four του Βελιγραδίου.

Η συγκλονιστική μάχη στα playoffs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό

Η ιστορία επαναλαμβάνεται, με τους φίλους της Euroleague να είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν ακόμη μία σειρά playoffs ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στο πρώτο παιχνίδι, που είχε διεξαχθεί στις 19/4/2022 στο ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει με 71-54, σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός έδωσε ρεσιτάλ στην άμυνα και περιόρισε σημαντικά τους Μονεγάσκους στο επιθετικό κομμάτι.

Στο δεύτερο ματς, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στο φαληρικό στάδιο (22/4/2022), με 92-76 σε ένα ματς που ο Μάικ Τζέιμς ήταν καταιγιστικός για την ομάδα του Πριγκιπάτου και οι φιλοξενούμενοι έδωσαν ρεσιτάλ ευστοχίας, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 τρίποντα.

Στο τρίτο ματς των playoffs, που είχε διεξαχθεί στο Πριγκιπάτο (27/4/2022), οι Ερυθρόλευκοι έφυγαν με το «διπλό» (87-83), χάρη στο καθοριστικό τρίποντο του Σλούκα στο φινάλε, ο οποίος «έλαμψε» καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στο Game 4, (29/4/2022) η Μονακό πήρε την εκδίκησή της, επικράτησε με 78-77 και ισοφάρισε τη σειρά, με αποτέλεσμα να κριθούν όλα στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.

Φτάνοντας στο πέμπτο παιχνίδι (4/5/2022), ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Μονακό με (94-88), έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ.

Ολυμπιακός-Μονακό, η διαφορά στο ρόστερ συγκριτικά με τότε – Ποιοι έμειναν και ποιοι έφυγαν

Έχουν υπάρξει διάφορες αλλαγές στα ρόστερ των δύο ομάδων. Ωστόσο, χαρακτηριστικό αποτελεί ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει κρατήσει συνολικά στο δυναμικό της ομάδας επτά παίκτες, από τότε.

Συγκεκριμένα, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Φαλ, Βεζένκοφ, ΜακΚίσικ είναι ακόμη στο ρόστερ των Πειραιωτών. Από τις αξιοσημείωτες αλλαγές, έχει αποχωρήσει ο Σλούκας, ενώ στη συνέχεια έκλεισε την καριέρα του και ο Πρίντεζης.

Για τη Μονακό, η πρώτη αλλαγή έγκειται στο τιμόνι της ομάδας, αφού τότε ήταν επικεφαλής ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Αναφορικά με το ρόστερ, ο Μάικ Τζέιμς ήταν και τότε ο μεγάλος αστέρας των Μονεγάσκων και μαζί με τον Ντιαλό, είναι οι δύο παίκτες των Μονεγάσκων που αγωνίζονται ακόμη και σήμερα με την ομάδα του Πριγκιπάτου, αφού όλο το υπόλοιπο ρόστερ έχει αλλάξει.