Σημαντική είδηση:
Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Απριλίου 2026, 08:44

Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Μόλις τα δύο στα δέκα (19%) των ακινήτων που είναι κλειστά και αναξιοποίητα σήμερα στην Ελλάδα, χαρακτηρίζονται ως νομικά καθαρά, δηλαδή χωρίς εκκρεμότητες ή εμπόδια που μπλοκάρουν την αξιοποίησή τους.

Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του κτιριακού αποθέματος παραμένει «ανενεργό» αλλά και ανέτοιμο να καλύψει ανάγκες

Αυτό αποτυπώνεται στην ανάλυση της BluPeak Estate Analytics που τα ταξινομεί ανάλογα με το αν μπορούν να κατοικηθούν, να μισθωθούν, να πωληθούν ή να αξιοποιηθούν χωρίς θεσμικά, νομικά ή τεχνικά εμπόδια. Κρίσιμο εύρημα αποτελεί ότι μόνο το 10% του συνόλου των κλειστών ακινήτων στην Ελλάδα είναι άμεσα αξιοποιήσιμο.

Με άλλα λόγια, ένα πολύ μεγάλο τμήμα του φαινομενικού κτιριακού αποθέματος παραμένει ουσιαστικά «ανενεργό» καθώς επί της ουσίας υπάρχει μεν στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει πραγματικές στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες.

Με βάση το διάγραμμα του Frei Funnel που αξιοποιεί κατά τη διαδικασία ψηφιακής χαρτογράφησης και αξιολόγησης ακινήτων η BluPeak Estate Analytics, το 32% αφορά το συνολικό απόθεμα των ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα από το σύνολο των ακινήτων που υφίστανται στην Ελλάδα.

Ωστόσο, από αυτά μόλις το 25% εμφανίζεται ως καταγεγραμμένο, γεγονός που δημιουργεί κενό για την πραγματική κατάσταση της αγοράς, ενώ σε επίπεδο τεχνικής ακαταλληλότητας το ποσοστό είναι στο 14%, κάτι που σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του αποθέματος είτε χρειάζεται παρεμβάσεις είτε δεν μπορεί να διατεθεί άμεσα στην αγορά.

Στο ενδεικτικό σενάριο της BluPeak Estate Analytics, από ένα σύνολο 100 ακινήτων, μόνο ένα μικρό μέρος τελικά μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό παραμένει παγωμένο ή χρειάζεται προηγουμένως διορθωτικές κινήσεις.

Συγκεκριμένα, από το συνολικό απόθεμα, μόλις το ένα τέταρτο εμφανίζεται ως άμεσα αξιοποιήσιμο.

Πρόκειται για ακίνητα που μπορούν να περάσουν γρήγορα σε χρήση, είτε για στεγαστικούς είτε για κοινωνικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες ωρίμασης.

Περίπου τέσσερα στα δέκα ακίνητα εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών παρεμβάσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εκτός δυνατοτήτων αξιοποίησης, αλλά χρειάζονται τεχνικές, διοικητικές ή λειτουργικές διορθώσεις προτού μπορέσουν να ενεργοποιηθούν.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια τρίτη κατηγορία που αφορά τα μπλοκαρισμένα ακίνητα και είναι περιπτώσεις όπου η αξιοποίηση αναστέλλεται λόγω νομικών, θεσμικών, διοικητικών ή άλλων σοβαρών εμποδίων.

Οσο αυτά τα εμπόδια παραμένουν, τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πραγματικό εργαλείο πολιτικής, ακόμη κι αν τυπικά ανήκουν στη δημοτική περιουσία.

Η εικόνα σε άλλες χώρες

Και ενώ στην Ελλάδα η αποτύπωση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας παραμένει συχνά ελλιπής, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε μια διαφορετική λογική.

Στην Ολλανδία και τη Δανία, για παράδειγμα, λειτουργούν ολοκληρωμένα ψηφιακά μητρώα που συνδέουν ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά και τεχνικά δεδομένα σε ενιαίες πλατφόρμες, δίνοντας σε δήμους και δημόσιους φορείς τη δυνατότητα να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο ποια ακίνητα είναι διαθέσιμα και ποια είναι η κατάστασή τους.

Στη Γερμανία η αξιοποίηση γεωχωρικών συστημάτων και μητρώων περιουσίας έχει ενταχθεί στον σχεδιασμό στεγαστικών πολιτικών, ενώ στη Γαλλία η συστηματική καταγραφή της δημόσιας περιουσίας λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας και συνεργασιών με ιδιώτες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, την τελευταία πενταετία περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα Ελληνες δεν προχώρησαν σε καμία βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, και αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, εξαιτίας του υψηλού κόστους των εργασιών, αν και η αναβάθμιση χρειαζόταν.

Μόλις το 0,9% του πληθυσμού ζει σε κατοικίες όπου την τελευταία πενταετία έχουν παρθεί τουλάχιστον τρία μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας
Πέντε χρόνια ακρίβειας: 39% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – 31% στη στέγαση
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

